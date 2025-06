Eventi Augusta, presentato il programma di Marisicilia cup, Xifonio cup e open day nella base militare di

AUGUSTA – Sabato 7 e domenica 8 giugno, il mare di Augusta sarà il campo gara di due attese regate di vela d’altura, la 9ª edizione della Marisicilia Cup e la 17ª Xifonio Cup, che vedranno protagoniste circa quaranta imbarcazioni sfidarsi tra il golfo Xifonio e la baia di Brucoli. All’insegna dell’inclusione, si svolgerà per il quarto anno consecutivo la regata della classe paralimpica Hansa 303. Ma lo spettacolo non sarà solo in mare.

La base della Marina militare a Terravecchia aprirà infatti le sue porte al pubblico, sabato dalle ore 14 alla mezzanotte e domenica dalle ore 9 alla mezzanotte, per due giornate dense di esibizioni militari e sportive, eventi culturali, la prevenzione nel villaggio sanitario, laboratori, visite guidate, tra inclusione, solidarietà, alla scoperta del mondo marittimo e militare.

Lo spettacolo torna così dalle piazze del centro storico, dove si sono recentemente svolti i festeggiamenti in onore del patrono San Domenico, al mare che lambisce il territorio e in particolare alla banchina del comprensorio militare all’estremità meridionale dell’Isola, per il primo grande evento del prossimo cartellone comunale “Augusta d’estate“.

La manifestazione è organizzata dal Comando marittimo Sicilia in collaborazione con l’associazione “Icob” e il Club Nautico di Augusta (affiliato Federvela), potendo annoverare i patrocini istituzionali dell’Assessorato regionale del Turismo, sport e spettacolo, del Comune di Augusta e dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, la quale metterà in palio la sesta edizione del premio omonimo, inoltre della Guardia costiera e della Lega navale italiana.

Alla conferenza stampa di presentazione, tenuta nel pomeriggio di giovedì 29 maggio nel salone di rappresentanza del palazzo di città, sono intervenuti l’ammiraglio di divisione Andrea Cottini, comandante Marisicilia, il sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare, il dirigente amministrativo dell’Adsp del mare di Sicilia orientale Pierluigi Incastrone, in rappresentanza del presidente Francesco Di Sarcina, il presidente del Club Nautico Augusta Pippo Gulino, raccordati dal presidente “Icob” Alessandro D’Oscini.

Tra le novità più attese, accanto alla possibilità di visitare alcune unità navali della Marina militare e la Sala storica di Marisicilia, sono state evidenziate una mostra sui mattoncini Lego e le escursioni a bordo della barca trasparente “Crystal Boat Italia” (da prenotare tramite i recapiti dell’associazione “Icob”), inoltre i due spettacoli serali offerti dal Comune con Papaveri e Papere Orchestra sabato sera e il comico catanese Giuseppe Castiglia nella serata conclusiva.

Ecco il programma, suscettibile di variazioni.

SABATO 7 GIUGNO (ore 14:00 – 24:00)

Ore 11:00 – Piazza delle Grazie

– Partenza Regata Xifonio Cup dell’Icob dal Golfo Xifonio con giro di boa a Brucoli.

– In contemporanea: Regata open race di windsurf a cura di Awa (Club Nautico).

Ore 14:00 – Ingresso pubblico alla base della Marina Militare (via Caracciolo)

– Stand istituzionali, artigianali, delle Forze Armate, Polizia, volontariato e degustazioni.

– Villaggio Sanitario con prestazioni gratuite e screening in collaborazione con Asp, Cri, Lilt, Misericordia, Airc, Cuore di Raffaele, 118.

– Mostra “Il grande mondo dei mattoncini Lego” (palestra).

– Ore 15:00–18:00: stage di lotta con Placido Maugeri (campione di Luta Livre Brasiliana).

– Visite guidate alla Sala Storica e all’accampamento della Seconda Guerra Mondiale.

– Visite a bordo delle unità navali (ore 16:00–18:00).

– Giro in barca Crystal Boat.

– Laboratori: “Un sasso ad Augusta” e Confraternita dei Pescatori.

– Dimostrazione antincendio con elicottero Maristaeli Catania e Palombari (ore 17:00).

– Sfilata rinascimentale e dimostrazioni di scherma storica.

– Esercitazioni unità cinofile e reparti speciali.

– Inaugurazione dell’“Obelisco del Mare” (Palazzina Moccagatta).

– Area giochi per bambini.

– Dimostrazioni sportive (volley, basket, sup, tiro con l’arco, tennis, ecc.).

– Punti ristoro.

Ore 21:00 – Spettacolo serale con l’Orchestra Papaveri & Papere.

DOMENICA 8 GIUGNO (ore 9:00 – 24:00)

– Riapertura stand, Villaggio Sanitario, mostra Lego, punti ristoro.

– Visite a bordo delle unità navali (ore 10:00–12:00 e 16:00–18:00).

– Esercitazioni delle Unità Cinofile e dei Palombari.

– Sfilata rinascimentale e scherma storica.

– Area giochi per bambini.

– Giro in barca Crystal Boat.

– Laboratori artigianali (“Un sasso ad Augusta”, Confraternita dei Pescatori).

– Dimostrazioni sportive e calcetto per diversamente abili (ore 10:00–11:30).

– Raduno e prove dinamiche dell’Automotoclub del Minotauro, Gear Club Catania, Vespa Club Augusta.

Ore 11:00 – Piazza delle Grazie

– Partenza Regata Marisicilia Cup dal Golfo Xifonio.

Dalle 10:00 alle 17:00 – Palestra Marina Militare

– Xifonio Dancing, rassegna di scuole di danza: Time Dance, Oltre la Danza, Smash, Polisportiva Augusta, S&S Gym Center.

Ore 17:00 – Sezione Velica Marina

– Dimostrazione in mare della Guardia Costiera.

– Visita alla Sala Storica di Marisicilia e all’accampamento della Seconda Guerra Mondiale.

Ore 20:30 – Serata cabaret con l’artista Peppe Castiglia.