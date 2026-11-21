Primo piano Augusta, presidente della Megarese torna all’attacco sul Fontana: “Una struttura comunale non è proprietà privata” di

AUGUSTA – A due mesi dal primo scontro pubblico sulla gestione del campo sportivo comunale “Fontana”, tornano le polemiche sull’utilizzo dell’impianto, dopo circa vent’anni di chiusura riaperto grazie ai lavori di messa in sicurezza permanente della pirite nel sottosuolo e di rigenerazione dell’intero impianto disposti dalla Struttura commissariale per le bonifiche. A sollevare una nuova serie di contestazioni è Concetto Cacciaguerra, presidente della Ss Megarese, formazione che milita nel campionato di Promozione e rappresenta una delle quattro società calcistiche cittadine. Nel corso di una conferenza stampa tenuta ieri sera, il dirigente ha denunciato presunte criticità organizzative, costi giudicati eccessivi, difficoltà di accesso alla struttura e problemi nella gestione degli spazi, chiedendo all’Amministrazione comunale l’apertura urgente di un tavolo tecnico.

“Sono stanco, sono esausto, sono veramente nauseato da questa situazione. Oggi parlo esclusivamente come presidente della Megarese, per difendere una società, una squadra e un gruppo di ragazzi, in gran parte di Augusta, che vogliono solo allenarsi e giocare davanti al proprio pubblico. Di politico qui non c’è nulla: c’è solo la difesa del calcio, del sacrificio e della dignità sportiva“, esordisce Cacciaguerra nella nota diffusa a margine dell’incontro.

L’episodio più recente denunciato riguarda l’asserito mancato accesso al campo per un allenamento programmato giovedì 19 novembre. Secondo la ricostruzione del presidente, alle 17,30 i calciatori avrebbero trovato il cancello chiuso, nonostante una richiesta inoltrata tramite Pec alle 13,43 dello stesso giorno e un precedente passaggio personale, mercoledì mattina, negli uffici comunali competenti per prenotare la seduta. Chi disponeva delle chiavi, sostiene Cacciaguerra, avrebbe riferito di non avere ricevuto comunicazioni in tempo utile. Neppure il successivo intervento telefonico del sindaco Giuseppe Di Mare, che secondo il presidente avrebbe espresso il proprio assenso all’apertura, sarebbe bastato a consentire l’ingresso della squadra. “È mai possibile che una struttura comunale venga trattata come proprietà privata? Com’è possibile che il Sindaco dia il via libera per aprire il campo e non ci sia nessuno in grado o disposto ad aprirlo?“, domanda Cacciaguerra.

Tra i principali motivi della protesta, vengono riportate sotto i riflettori le condizioni economiche di utilizzo del “Fontana”. Cacciaguerra riferisce di un costo di 200 euro per una seduta di allenamento di circa 90 minuti, a fronte di una tariffazione riferita a tre ore, oltre agli importi previsti per le gare ufficiali. Spese che il presidente considera difficilmente sostenibili per la propria società e, più in generale, per il movimento calcistico locale, comprese le scuole calcio, chiamate secondo quanto denuncia anche a occuparsi della pulizia degli spogliatoi, del terreno di gioco e delle tribune. Il dirigente sostiene inoltre di avere proposto la condivisione degli orari e delle relative spese con altre società sportive, senza ottenere il consenso dell’Amministrazione comunale, che avrebbe comunicato il proprio diniego tramite Pec.

Un ulteriore nodo riguarda la programmazione degli allenamenti. Secondo Cacciaguerra, il calendario settimanale concordato a settembre non troverebbe sempre applicazione, mentre la Megarese non riuscirebbe a ottenere ulteriori disponibilità neppure quando l’impianto rimane inutilizzato per gli impegni esterni di altre squadre. Una situazione che, sempre secondo il presidente, costringerebbe la società, costituita quest’anno e priva di un proprio campo, a cercare soluzioni alternative fuori dall’impianto comunale.

La nuova denuncia torna anche sulle condizioni materiali della struttura. Cacciaguerra lamenta la presenza di sole sei panche per ciascuno spogliatoio, ritenute insufficienti per le esigenze delle squadre, e riferisce di allagamenti dei locali al termine degli allenamenti. A suo dire, queste condizioni avrebbero generato anche contestazioni sulle responsabilità per lo stato in cui gli ambienti vengono riconsegnati. Il presidente segnala inoltre la mancanza di porte mobili per le esercitazioni, di locali adibiti a magazzino e di punti di erogazione dell’acqua lungo il rettangolo di gioco.

Particolare rilievo assume un episodio che, secondo quanto raccontato dalla Megarese, si sarebbe verificato la scorsa settimana durante il soccorso a un calciatore della squadra ospite rimasto infortunato. Un’ambulanza sarebbe entrata sul terreno di gioco per prestare assistenza, suscitando successivamente, secondo Cacciaguerra, contestazioni da parte di rappresentanti dell’Amministrazione comunale e della gestione dell’impianto, che avrebbero indicato la barella come modalità di accesso consentita per i soccorritori. “Se servisse un intervento urgente sul lato opposto del campo, a circa 130 metri, bisogna davvero attendere i soccorritori a piedi con la barella?“, si chiede il presidente.

Non è la prima volta che la Megarese solleva pubblicamente problemi nella gestione del campo riqualificato. Lo scorso 22 settembre, dopo la prima gara ufficiale disputata dalla formazione neroverde al “Fontana”, Cacciaguerra aveva già denunciato presunte criticità nell’apertura degli spogliatoi, nella disponibilità di acqua calda e arredi e nei tempi concessi per predisporre la struttura prima dell’incontro. Alle contestazioni aveva replicato il sindaco Giuseppe Di Mare, respingendo la rappresentazione complessiva fornita dalla società e osservando che altre realtà sportive avevano utilizzato l’impianto senza formulare analoghi rilievi. Il primo cittadino aveva comunque riconosciuto la presenza di aspetti da migliorare, assicurando che l’Amministrazione stava affrontando le problematiche con disponibilità al confronto.

Le difficoltà denunciate riguarderebbero anche l’organizzazione della gara ufficiale valevole per l’undicesima giornata del girone D di Promozione in programma oggi, sabato 21 novembre, alle ore 15, al campo “Fontana”. Secondo Cacciaguerra, la società potrà accedere all’impianto soltanto due ore prima del fischio d’inizio, dovendo provvedere in questo intervallo alla sistemazione degli spogliatoi, al controllo delle reti e al posizionamento dei banner pubblicitari.

Il presidente teme inoltre che la nuova protesta possa determinare ulteriori difficoltà nei rapporti con chi gestisce l’utilizzo della struttura. “Forse dopo questo sfogo la Megarese sarà ancora più penalizzata, mentre altri preferiscono nascondersi dietro promesse o amicizie politiche – conclude Cacciaguerra – ma a gran voce dico che la Megarese non può continuare la stagione sportiva in queste modalità. Chiedo con urgenza un tavolo tecnico per risolvere una situazione incresciosa e ridare dignità allo sport di Augusta“.