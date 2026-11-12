Primo piano Augusta, proposta residenziale a ridosso delle ex Saline Regina: Archeoclub chiama in causa Regione e Comune di

AUGUSTA – La bocciatura della mozione per l’istituzione del “Parco urbano ex Saline Regina” non chiude il confronto sul futuro urbanistico dell’area. L’Archeoclub d’Italia sede di Augusta, presieduta da Mariada Pansera, interviene formalmente sulla proposta di trasformazione residenziale di terreni in contrada Granatello, trasmettendo oggi, 12 novembre, una articolata nota via Pec all’assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente, al sindaco e alla Giunta, al Consiglio comunale, agli uffici comunali competenti in materia urbanistica e alla Soprintendenza di Siracusa, oltre che agli organi di informazione.

Al centro dell’iniziativa, la richiesta di preservare la fascia agricola e naturalistica compresa tra l’ospedale “Muscatello”, le ex Saline Regina e la costa, opponendosi alla prospettata attribuzione di una destinazione residenziale a una parte dei terreni.

“La richiesta di attribuire una destinazione residenziale a un fondo di c.da Granatello offre ad Augusta l’occasione di discutere una scelta che riguarda l’intera fascia tra l’ospedale, le saline e la costa“, si legge nella nota sottoscritta dalla presidente Pansera. L’associazione esprime quindi la propria contrarietà alla previsione residenziale, chiedendo di valutare l’inclusione del margine agricolo nel futuro parco.

L’iniziativa segue la seduta consiliare del 29 ottobre, quando la mozione di indirizzo presentata il 30 luglio dal consigliere di maggioranza Marco Niciforo ha raccolto soltanto il voto favorevole del proponente, a fronte di 20 astensioni e tre assenze.

Come emerso dall’esame della documentazione amministrativa pubblicato da La Gazzetta Augustana il 4 novembre, all’interno della più ampia perimetrazione proposta da Niciforo, precisamente nel settore orientale verso via Milano, ricadono terreni interessati da un procedimento regionale, identificato con il numero 4803, per una variante puntuale al Piano regolatore generale “Calandra”.

L’istanza promossa da privati, in rappresentanza dei proprietari dei lotti, con il coinvolgimento degli uffici comunali nell’iter amministrativo, riguarda un comparto di 14.644 metri quadrati, prevalentemente classificato in zona F per “attrezzature e servizi di interesse generale”. La proposta prevede una nuova destinazione residenziale, con una volumetria complessiva di 5.858 metri cubi e una capacità insediativa teorica di 73 abitanti. Il procedimento sarebbe ancora nella fase regionale di verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica (Vas).

Ai fini della comprensione, è utile precisare che la vicenda è distinta dal progetto di parco urbano già approvato dalla Giunta comunale il 3 settembre, per 2,6 milioni di euro finanziati dall’Autorità di sistema portuale, che interessa l’ex campo container sul versante occidentale delle saline.

Nella nota odierna, l’Archeoclub affronta specificamente i presupposti giuridici della richiesta privata, la cui relazione tecnica, redatta nel novembre 2025 dall’ingegnere progettista, richiama la presunta decadenza dei vincoli espropriativi. L’associazione chiede pertanto all’amministrazione comunale di documentare la disciplina vigente sulle singole particelle, la natura dei vincoli originari e gli atti sui quali si fonderebbe la loro decadenza.

“La classificazione in zona F, da sola, lascia aperta la questione della natura espropriativa o conformativa della prescrizione“, osserva l’Archeoclub, che chiede di documentare anche l’eventuale classificazione attuale dei terreni in zona agricola E. Il passaggio centrale riguarda le conseguenze dell’eventuale decadenza: “Se la decadenza fosse accertata e il fondo fosse rimasto privo di disciplina, l’obbligo di ripianificare lascerebbe comunque all’amministrazione la scelta motivata della destinazione“.

L’associazione richiama inoltre gli articoli 2, 5 e 34 della legge regionale 19 del 2020, che orientano la pianificazione verso il contenimento del consumo di suolo e la rigenerazione urbana, chiedendo di verificare il regime normativo concretamente applicabile alla variante e l’eventuale esistenza di alternative al nuovo insediamento.

Ulteriori chiarimenti vengono sollecitati sul rapporto con il sito Natura 2000 “Saline di Augusta“, per il quale la Regione Siciliana ha approvato, con decreto dirigenziale 747 dell’8 maggio 2026, obiettivi e misure di conservazione, corredati dalla cartografia degli habitat e dell’avifauna. L’Archeoclub chiede che gli elaborati della proposta residenziale siano confrontati con tale documentazione e che siano individuate le valutazioni ambientali eventualmente necessarie, anche considerando possibili effetti esterni al perimetro protetto.

Un passaggio della nota riguarda direttamente la coerenza degli indirizzi urbanistici espressi in passato dall’ingegnere autore della relazione tecnica alla base della richiesta di riclassificazione al Granatello. L’Archeoclub richiama il Rapporto ambientale del Piano regolatore generale di Comiso, redatto nel marzo 2013 sotto la responsabilità dello stesso professionista, nel quale si legge: “Qualsiasi intervento di impermeabilizzazione del suolo è quindi da intendersi come “consumo” dello stesso“. La nota richiama inoltre alcune posizioni favorevoli alla riduzione del consumo di suolo e alla rigenerazione urbana, attribuite al progettista da resoconti giornalistici relativi a più recenti incontri pubblici nel Ragusano.

“A nostro giudizio, la proposta residenziale del Granatello è in tensione con quei criteri“, sostiene l’associazione, che chiede di spiegare quale fabbisogno giustificherebbe l’avanzamento dell’abitato e quali alternative di recupero del patrimonio esistente siano state considerate. “È una domanda che rivolgiamo con rispetto al progettista e, soprattutto, alle amministrazioni chiamate a decidere“, precisa l’Archeoclub cittadino, riconducendo così il rilievo alla coerenza delle scelte di pianificazione.

La posizione dell’associazione non si esaurisce nell’opposizione alla variante. Nella nota viene delineata una proposta di valorizzazione che comprenda saline, costa, mare e terreni agricoli, attraverso un parco naturalistico con modalità di fruizione compatibili con la protezione degli habitat e dell’avifauna. Tra le ipotesi avanzate figurano attività di educazione ambientale, visite naturalistiche, recupero delle colture e coinvolgimento di proprietari, agricoltori e giovani nella gestione del paesaggio. Un ulteriore elemento riguarda il possibile riutilizzo del tracciato ferroviario dismesso come collegamento ciclopedonale tra la città e il parco, subordinatamente alla verifica delle condizioni di utilizzo e della disponibilità delle aree. L’associazione propone anche un censimento degli immobili inutilizzati, da destinare eventualmente a servizi per i visitatori, piccole strutture ricettive e attività connesse alla mobilità sostenibile.

L’ultimo capitolo della nota riguarda la partecipazione dei cittadini alle scelte urbanistiche, nell’ambito del procedimento già avviato per la formazione del nuovo Piano urbanistico generale (Pug) di Augusta. “Chiediamo al Comune di rendere accessibili gli atti e di predisporre una tavola che mostri insieme le particelle interessate, la destinazione vigente, il perimetro urbanizzato, gli habitat protetti e la proposta di parco“, scrive l’Archeoclub.

Al Consiglio comunale viene chiesto un confronto pubblico sulle conseguenze della possibile trasformazione residenziale per l’intero comparto; alla Regione, per quanto di competenza, di chiarire il quadro procedurale e verificare la coerenza della proposta con la normativa sul consumo di suolo e con gli obiettivi di conservazione delle saline.

Già con una nota stampa del 4 novembre allora intitolata “Basta cementificazione sulla memoria storica di Augusta“, alcuni giorni dopo la bocciatura della mozione, l’Archeoclub aveva manifestato la propria contrarietà a ulteriori insediamenti residenziali nel comparto e auspicato la convocazione di un Consiglio comunale monotematico, ringraziando il consigliere proponente la mozione per avere portato la questione all’attenzione pubblica.

Con la Pec odierna, l’associazione passa dunque dalla presa di posizione pubblica a una richiesta articolata di chiarimenti e approfondimenti rivolta alle istituzioni competenti, mentre il procedimento relativo alla proposta privata non risulta ancora concluso. “La proposta che sottoponiamo alla città è preservare il margine agricolo e naturalistico del Granatello e orientare gli investimenti per l’ospitalità e i servizi verso gli edifici e le infrastrutture che Augusta possiede già“, conclude la nota odierna dell’Archeoclub.

(In copertina: il fondo oggetto della procedura regionale numero 4803 relativa alla proposta di variante puntuale al vigente Piano regolatore generale “Calandra”)