Primo piano Augusta, pulizia dei canaloni: servizio affidato il 25 settembre, ecco i tempi di

AUGUSTA – È stato affidato il 25 settembre il servizio di ripristino della funzionalità idraulica dei canaloni per lo smaltimento delle acque piovane, per il quale il Comune aveva avviato l’indagine di mercato lo scorso 31 agosto, in vista delle ondate di maltempo che caratterizzano il passaggio tra estate e autunno.

Con determinazione del Settimo settore “Servizi per la transizione ecologica e digitale e per la Protezione civile”, il servizio è stato affidato alla “Edilsi costruzioni di Lastrina V. e C. sas”, impresa con sede a Floridia, per un importo complessivo di 20mila 361 euro, inclusa Iva al 22 per cento. La ditta aggiudicataria ha presentato un’offerta con un ribasso del 32,13 per cento rispetto al tetto massimo fissato dall’indagine di mercato pari a 30mila euro Iva compresa.

Nella documentazione tecnica allegata all’avviso di fine agosto, con scadenza il 10 settembre, il Comune richiamava infatti gli episodi verificatisi negli anni precedenti, quando precipitazioni intense avevano determinato l’ostruzione dei canaloni e, in alcuni casi, la tracimazione delle acque meteoriche sulle sedi stradali, con rischi per la circolazione, per i beni pubblici e privati e per la pubblica incolumità. L’intervento era stato programmato con finalità preventive rispetto alle piogge più intense, puntualmente arrivate il 15 settembre e nella notte tra il 25 e il 26.

Acquisita l’offerta al protocollo comunale, l’11 settembre, una settimana dopo gli uffici hanno esaminato la documentazione amministrativa pervenuta e preso atto dell’offerta con il suddetto ribasso. Il Comune si è quindi avvalso del Mepa, il Mercato elettronico della Pubblica amministrazione, con procedura di Rdo-Trattativa diretta, fino al recente affidamento.

La superficie complessivamente individuata nella relazione tecnica è di 13.899 metri quadrati, distribuita in diversi punti del territorio comunale, che La Gazzetta Augustana.it aveva illustrato nell’articolo del 31 agosto. Il servizio consiste nella rimozione di fango, vegetazione e rifiuti, nel taglio e nell’asportazione di canne (vedi foto di repertorio in copertina), rovi, arbusti e altre specie infestanti, nella rimozione di materiale terroso o roccioso poco stabile e nella successiva regolarizzazione delle superfici interessate, con l’obiettivo di ripristinare il regolare deflusso delle acque.

Secondo quanto stabilito nell’avviso, il servizio dovrebbe partire entro tre giorni dalla data di affidamento, pertanto entro il 28 settembre, e risultare completato entro 20 giorni dalla data di inizio.