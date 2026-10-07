Primo piano Augusta, raccolta plastica ferma da una settimana: sacchi in strada e nessuna data per la ripresa di

AUGUSTA – Una settimana senza raccolta porta a porta di plastica e metalli e, soprattutto, senza una data indicata per il ritorno alla normalità. Ad Augusta lo stop alla frazione multimateriale, disposto mercoledì 30 settembre, prosegue mentre la criticità si è ormai estesa a diversi centri della provincia di Siracusa ed emerge come effetto locale di una crisi ben più ampia della filiera del riciclo della plastica.

Nella serata di martedì 6 ottobre, nell’Isola, numerosi cittadini hanno comunque esposto davanti alle abitazioni i sacchi gialli contenenti plastica e metalli, insieme ai mastelli verdi destinati al vetro. Segno, con ogni probabilità, che non tutti erano a conoscenza del protrarsi della sospensione. Nelle prime ore di stamani, mercoledì, i sacchi gialli risultavano ancora sui marciapiedi (vedi foto di copertina: segnalazione fotografica del cittadino Mimmo D.F.), mentre la raccolta della plastica continua a essere ferma. Da calendario, è saltato il ritiro porta a porta nei quartieri Borgata e Monte giovedì 1 ottobre, quello a Brucoli martedì 6 ottobre e quindi la raccolta nell’Isola questo mercoledì 7 ottobre.

L’unica comunicazione del Comune specificamente dedicata allo stop risale al 30 settembre. Nell’avviso, pubblicato sul sito istituzionale e sul canale Telegram dell’ente, si spiegava che “a causa dell’improvviso blocco dei conferimenti dei rifiuti con codice CER 150106 (imballaggi in plastica e metallo) da parte dell’impianto di selezione Domus Ricycle Srl, la raccolta differenziata degli imballaggi in plastica e metallo è sospesa dalla data odierna fino a nuova comunicazione“.

Quella “nuova comunicazione”, a distanza di sette giorni, non risulta ancora arrivata attraverso i canali istituzionale e social, quotidianamente adoperati dall’amministrazione per comunicazioni di altro genere. Un aggiornamento è invece comparso nella mattina di martedì 6 ottobre sulla pagina Facebook riconducibile al gestore del servizio di igiene urbana. La spiegazione fornita aggiunge un elemento rispetto a quelli contenuti nell’avviso comunale di una settimana prima: la raccolta di plastica e metalli resta sospesa per “causa impianto chiuso dovuto alla crisi nazionale della plastica da riciclo“.

Il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati e indifferenziati ad Augusta continua intanto a essere effettuato dall’Ati già “Megarambiente”, composta da Igm Rifiuti Industriali, Loto Impianti e Ciclat Trasporti Ambiente. Il contratto originario è scaduto il 31 luglio 2023 e la gestione procede attraverso proroghe tecniche: quella disposta dal Comune per il secondo semestre del 2026 comporta un impegno di 3 milioni 863mila euro, Iva compresa, nelle more della gara per l’individuazione del nuovo gestore. La spesa del servizio, finanziata attraverso la Tari, supera complessivamente i 7,7 milioni di euro nell’intero 2026.

La difficoltà, comunque, non è circoscritta ad Augusta. Nel Siracusano risultano già interessati dallo stop almeno Siracusa, Lentini e Rosolini. A Floridia martedì sono stati segnalati forti rallentamenti della raccolta e anche a Melilli la situazione viene seguita a breve termine. Nel capoluogo aretuseo la sospensione è scattata ieri, 6 ottobre, e riguarda non soltanto il porta a porta per utenze domestiche e non domestiche, ma anche i centri comunali di raccolta e le isole ecologiche informatizzate.

A spiegare la dimensione del problema è anche il quotidiano La Sicilia, che nell’edizione di oggi, mercoledì 7 ottobre, dedica alla vicenda un articolo a firma di Massimiliano Torneo, significativamente intitolato “Non conviene più riciclare la plastica. Indefinito lo stop”. Secondo la ricostruzione del quotidiano, dietro la saturazione delle piattaforme c’è una crisi economica della filiera: la plastica vergine importata, prevalentemente dall’Asia, viene indicata a circa 750 euro a tonnellata, contro un costo tra 1.200 e 1.300 euro a tonnellata per quella riciclata in Italia. La conseguenza è la perdita di competitività del materiale riciclato, con una riduzione della domanda e l’accumulo progressivo dei materiali nelle piattaforme fino alla saturazione degli spazi disponibili. Nell’articolo de La Sicilia, riferendosi alla situazione di Siracusa, il gestore Risam parla di una “grave e diffusa criticità negli impianti di ricezione imballaggi in plastica” in Sicilia e della saturazione delle capacità di stoccaggio. Nel capoluogo, è intervenuto ieri l’assessore comunale all’Igiene urbana, Luciano Aloschi, confermando che l’impianto di selezione della Domus Ricycle, sulla strada Primosole a Catania, “è saturo“.

D’altronde, già a febbraio il Conai, consorzio nazionale privato che coordina la filiera del recupero e riciclo degli imballaggi, descriveva una “significativa riduzione dei ricavi da vendita all’asta dei materiali selezionati, fra cui l’HDPE e il PET, e dai maggiori costi di avvio a riciclo per gli altri flussi“, attribuendo ciò alla “crescente concorrenza delle materie plastiche vergini e riciclate provenienti da Paesi extra-UE“, con la conseguente “riduzione dei mercati di sbocco per le plastiche riciclate a partire dalla raccolta differenziata, nonché l’aumento dei costi operativi, con un impatto rilevante sull’equilibrio economico del sistema“. Allora era stato attivato un tavolo di crisi ministeriale presso il Mase. A maggio il Consorzio ha quindi disposto, con decorrenza proprio dal 1° ottobre, un aumento del contributo ambientale per gli imballaggi in plastica, richiamando l’incremento dei costi di raccolta, selezione e riciclo e la debolezza della domanda per alcune tipologie di materiale riciclato.

Tornando ad Augusta, dopo sette giorni di sospensione, i cittadini non conoscono ancora né i tempi di ripresa della raccolta né le modalità con cui dovranno gestire la frazione accumulata nelle proprie abitazioni. E i sacchi gialli comparsi nuovamente sui marciapiedi fino a questa mattina mostrano, oltre alla difficoltà del sistema di raccolta, anche quella della comunicazione verso le utenze.