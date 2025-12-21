Primo piano Augusta, raccolta porta a porta, stop a Natale e Capodanno: ecco quando sarà recuperata di

AUGUSTA – In vista delle festività natalizie, il servizio di raccolta differenziata porta a porta nel territorio comunale, gestito dall’ati “Megarambiente” che attualmente opera in regime di proroga, subirà alcune variazioni.

Secondo quanto riportano gli avvisi ufficiali diffusi sui canali social, nei giovedì del Natale, 25 dicembre, e del Capodanno, 1 gennaio, la raccolta porta a porta non verrà effettuata per le utenze domestiche.

La raccolta verrà recuperata sabato 27 dicembre per quella prevista il 25 dicembre; sabato 3 gennaio per quella prevista il 1° gennaio. In entrambe le date di recupero sarà possibile conferire le frazioni plastica e vetro per Monte-Borgata, le frazioni carta e umido nell’Isola, e la frazione carta a Brucoli.

Per le utenze non domestiche, la raccolta porta a porta nei giorni festivi rimarrà regolare, sia il 25 dicembre che il 1° gennaio.

Sono previste inoltre modifiche ai servizi informativi collegati alla raccolta. In particolare, i servizi di numero verde ed ecopunto saranno sospesi nei giorni di giovedì 25 e venerdì 26 dicembre e giovedì 1 gennaio, mentre rimarrà attiva la segreteria telefonica.

Si ricorda che dallo scorso 15 dicembre sono efficaci le sanzioni amministrative inasprite con l’ordinanza sindacale numero 83, rivolte in particolare a chi conferisce in modo scorretto la frazione indifferenziata.