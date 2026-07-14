Augusta, raffica di posti di controllo della Polizia: quasi 6mila euro di multe
AUGUSTA – Anche in città controlli straordinari della Polizia di Stato nell’ambito della campagna provinciale di prevenzione degli incidenti stradali, avviata dopo i diversi e gravi sinistri che nelle ultime settimane hanno destato forte preoccupazione nell’opinione pubblica.
Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Augusta, con il supporto del Reparto prevenzione crimine della Sicilia orientale, hanno effettuato un servizio mirato al contrasto delle violazioni del Codice della strada, predisponendo diversi posti di controllo nelle principali aree del territorio.
L’attività, disposta dal neo questore di Siracusa Aldo Fusco, ha portato all’identificazione di 113 persone e al controllo di 46 veicoli.
Nel corso dei controlli sono state contestate sette violazioni del Codice della strada, per sanzioni amministrative dell’importo totale di quasi 6mila euro. Tra le infrazioni accertate figura anche un caso di guida senza patente, una delle violazioni più gravi sotto il profilo della sicurezza stradale.
La Questura ha annunciato che i servizi straordinari di vigilanza e controllo della circolazione stradale proseguiranno anche “nei prossimi giorni“, analogamente a quanto già avvenuto nel capoluogo Siracusa, con ulteriori verifiche sul rispetto delle norme del Codice della strada.
(Foto di copertina: repertorio)