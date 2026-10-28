Primo piano Augusta, randagismo, il Comune annulla la gara da 1,1 milioni dopo i rilievi dell’Anac di

AUGUSTA – Annullata in autotutela la gara d’appalto biennale da circa 1,1 milioni di euro per il servizio di gestione del randagismo canino sul territorio comunale. A determinare il dietrofront del Comune di Augusta, a poco più di un mese dall’aggiudicazione, sono stati i rilievi dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), che ha sollevato una serie di criticità sulla legittimità della procedura di affidamento.

La decisione è stata formalizzata con determinazione dirigenziale del Nono settore “Polizia municipale” del 26 ottobre, su proposta della responsabile del procedimento. Il provvedimento dispone l’annullamento dell’intera procedura di gara e dell’aggiudicazione alla società “G.M.G. srl” di Augusta, già affidataria del servizio da diversi anni, nonché il disimpegno delle somme precedentemente stanziate.

L’appalto, suddiviso in sei lotti funzionali, con una capacità complessiva prevista fino a 390 cani, comprende un insieme articolato di prestazioni: cattura e trasporto dei randagi, sterilizzazione, microchippatura, custodia, alimentazione, mantenimento, assistenza veterinaria e, nei casi consentiti, reimmissione sul territorio. Sono inoltre previsti interventi per il recupero degli animali feriti o in difficoltà e lo smaltimento delle carcasse.

Il nuovo affidamento era stato disposto con determinazione settoriale del 17 settembre, proprio nell’imminenza della scadenza dell’ultima proroga tecnica, fissata al 30 settembre. L’aggiudicazione prevedeva l’esecuzione del servizio dal primo ottobre 2026 al 30 settembre 2028, per un corrispettivo complessivo di 1 milione 81mila 896 euro, Iva compresa.

La società “G.M.G.” aveva presentato un’offerta per tutti e sei i lotti della gara, applicando un ribasso dello 0,033 per cento, corrispondente a una riduzione di appena 300 euro, al netto dell’Iva, rispetto all’importo posto a base d’asta di 887mila 100 euro.

A far emergere i problemi è stata una nota dell’Anac, acquisita dal Comune il 21 ottobre, contenente una richiesta di chiarimenti sulla procedura aperta. Nell’atto di annullamento, l’amministrazione dichiara espressamente di voler recepire le criticità sollevate dall’Autorità, elencandone tre, in maniera definita “indicativa e non esaustiva“.

La prima, e più significativa, riguarda il criterio di aggiudicazione. Il Comune aveva scelto quello del minor prezzo, mentre, secondo quanto riportato nella determina, per un servizio ad alta intensità di manodopera come quello in questione avrebbe dovuto applicare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo, come previsto dall’articolo 108, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti pubblici. Una differenza sostanziale: con il criterio del minor prezzo la competizione si concentra sull’offerta economica, mentre quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa impone di valutare anche gli aspetti qualitativi del servizio, particolarmente rilevanti quando si tratta della custodia, dell’assistenza sanitaria e del benessere degli animali.

Il secondo rilievo riguarda l’errata determinazione del valore stimato dell’appalto, con particolare riferimento all’opzione di proroga, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, del Codice dei contratti pubblici. La disposizione stabilisce che nel calcolo del valore complessivo dell’affidamento debbano essere considerate anche le opzioni e gli eventuali rinnovi previsti nella documentazione di gara.

La terza criticità attiene invece all’errata indicazione nel bando del requisito di capacità economico-finanziaria richiesto agli operatori economici, in relazione all’articolo 100, comma 11, dello stesso Codice.

Si tratta, dunque, di contestazioni relative all’impostazione e alla documentazione della gara, non di irregolarità nell’esecuzione del servizio attribuite alla società aggiudicataria.

Alla luce di questi rilievi, il Comune ha riconosciuto la sussistenza di vizi di legittimità, ritenendo necessario procedere all’annullamento ai sensi dell’articolo 21-nonies della legge sul procedimento amministrativo. Nella determina dirigenziale del 26 ottobre si legge che sussiste un “prevalente interesse pubblico alla rimozione in autotutela degli atti della procedura di gara ai fini del ripristino della legalità dell’azione amministrativa e del corretto utilizzo delle risorse pubbliche“.

L’annullamento interviene al termine di un percorso amministrativo che aveva già registrato diversi slittamenti. Come riportato da La Gazzetta Augustana nell’articolo pubblicato il 20 maggio scorso, gli atti della nuova gara erano stati predisposti e approvati dagli uffici comunali a febbraio, ma la procedura aperta era stata pubblicata soltanto il 15 maggio dalla Centrale unica di committenza “Trinakria Sud”, sezione di Comiso, incaricata dal Comune dell’espletamento della gara.

La scadenza per la presentazione delle offerte, inizialmente fissata al 20 maggio, era stata poi differita al 23 giugno, mentre il servizio continuava a essere garantito attraverso successive proroghe dell’affidamento precedente. La “G.M.G. srl”, con sede ad Augusta, aveva infatti ottenuto l’appalto biennale 2024-2025 per un importo complessivo di circa 1 milione 95mila euro, dopo una precedente gara andata deserta nel 2023 e dopo aver già gestito il servizio nel triennio antecedente.

Alla scadenza contrattuale del 31 dicembre 2025, il Comune aveva disposto una prima proroga fino al 30 aprile 2026, motivata dall’allungamento dei tempi burocratici necessari all’espletamento della nuova procedura. Era seguita una seconda proroga fino al 30 giugno e, con determinazione del 18 giugno, un’ulteriore prosecuzione per tre mesi, dal primo luglio al 30 settembre 2026, alle medesime condizioni contrattuali.

L’aggiudicazione di settembre avrebbe dovuto chiudere questa fase transitoria, assicurando la copertura del servizio per i successivi ventiquattro mesi. L’intervento dell’Anac e la conseguente decisione del Comune hanno invece riportato la procedura di affidamento al punto di partenza.

(Foto di copertina: generica)