Eventi Augusta, regate veliche e open day Marisicilia, ecco programma e numeri del weekend di

AUGUSTA – È stato presentato, nella sala cinema della Marina militare, il programma dell’imminente weekend con la 7ª edizione del trofeo velico Marisicilia Cup e la 15ª Xifonio Cup, che prevede, quest’ultima, una premiazione speciale con il trofeo Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale giunto alla quarta edizione.

Le regate sono organizzate dal Comando marittimo Sicilia e dal Club Nautico di Augusta (delegato dalla Federazione italiana vela) con la collaborazione dell’associazione “Icob“, ideatrice della Xifonio Cup e partner anche per l’organizzazione degli eventi, comprendendo la manifestazione come da tradizione non solo vela bensì una moltitudine di eventi collaterali. La vela d’altura sarà protagonista tra il golfo Xifonio e le acque antistanti alla baia di Brucoli nelle mattine di sabato 1 (Xifonio Cup) e domenica 2 luglio (Marisicilia Cup).

La conferenza stampa di presentazione (vedi foto di copertina), lunedì scorso, è stata presieduta dall’ammiraglio di divisione Andrea Cottini, comandante Marisicilia, affiancato dal sindaco Giuseppe Di Mare, dal presidente dell’Adsp del mare di Sicilia orientale, Francesco Di Sarcina, dal vicepresidente del Club Nautico, Carmelo Tringali e dal presidente dell’associazione “Icob”, Alessandro D’Oscini.

È stato illustrato il ricco programma di eventi collaterali che avranno luogo nel comprensorio Terravecchia di Marisicilia, aperto alla cittadinanza il sabato dalle ore 14 alle 23,30 e la domenica dalle ore 9,30 alle 23,30, negli spazi aperti sulla banchina denominati per l’occasione “Xifonio village“.

Qui saranno numerose le attività a beneficio dei visitatori. Sul fronte della Marina militare, sono stati evidenziati gli stand promozionali delle istituzioni militari, tra cui quello del Gruppo operativo subacquei (Gos), che quest’anno festeggia i 90 anni dalla nascita della categoria palombari, alle attività dimostrative effettuate dal personale del nucleo Sdai di Augusta e da personale dell’Aviazione navale. Sarà inoltre possibile fare visita ad alcune unità navali.

Novità di questa edizione il “villaggio sanitario“, grazie all’Asp e a numerose associazioni di volontariato presenti nel territorio. Si tratta di iniziative nel campo della prevenzione, sia in termini di formazione e informazione (prevenzione delle patologie tumorali maschili e femminili, ecc.), che attraverso visite gratuite di screening (dermatologiche, oculistiche, ecc.) a favore della popolazione civile; a latere, nella “due giorni”, è prevista la presenza di un’autoemoteca della “Fratres” di Augusta dedicata alla donazione di sangue.

È toccato a D’Oscini snocciolare i numeri complessivi su ciò che si terrà nello “Xifonio village”: 20 discipline sportive con dimostrazioni, gare e tornei; 40 fra stand istituzionali, delle Forze armate, di polizia, di volontariato e stand di prodotti tipici locali e artigianali; 4 mostre allestite in palestra, oltre al suddetto “villaggio sanitario”; 10 esercitazioni e dimostrazioni in diretta dei reparti speciali e per gli appassionati dei motori, i raduni del “Club Fiat 500”, le particolari auto modificate del gruppo “Spirit of motors” e il “Vespa club” di Augusta; 50 premi da assegnare tra regate veliche e riconoscimenti speciali.

Previa prenotazione, grazie alla scuderia Augusta Racing Motorsport sarà possibile per i cittadini sperimentare un breve percorso di guida veloce in sicurezza, su macchine da competizione in compagnia del pilota, mentre grazie al Circolo velico “Tamata” di Catania (affiliato Uisp) anche persone con disabilità potranno provare l’ebbrezza della barca a vela.

Quali spettacoli clou, sono in programma due eventi musicali e di intrattenimento nelle serate sia di sabato 1 che di domenica 2 luglio: il sabato con ospite la band “See breezer 5th”, mentre la domenica sera sul palco il cabarettista Massimo Spata.