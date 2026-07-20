Sport Augusta, reunion di ex calciatori e dirigenti della As Rangers di

di Sebastiano Salemi

AUGUSTA – Si sono ritrovati presso un noto locale alle porte del borgo marinaro di Brucoli, per festeggiare i 53 anni della fondazione del glorioso sodalizio sportivo, gli ex calciatori e dirigenti della A.S. Rangers di Augusta. Ad organizzare la “rimpatriata”, all’insegna della cordialità e della grande amicizia che da sempre ha contraddistinto l’appartenenza alla società biancorossa, lo storico presidente e fondatore del club megarese Pino Ranno.

I Rangers hanno rappresentato per decenni una delle più belle realtà a livello di settore giovanile provinciale e regionale, partecipando anche ai campionati di 3ª e 2ª categoria. Centinaia, negli anni dal 1973 ai primi del 2000, i ragazzi che hanno calcato con la maglia della società augustana i polverosi campi di provincia.

A testimonianza della bontà e del valore tecnico del vivaio dei Rangers, le decine di ragazzi che hanno poi avuto modo di giocare in società prestigiose sia a livello professionistico che semiprofessionistico e dilettantistico. Basti citare che sono cresciuti con la maglia biancorossa il compianto Giuseppe Fornaciari, approdato poi al Foggia di Zeman, società con la quale ha conosciuto i fasti della serie A, oppure Giovanni Abate e Sebastiano Blancato che hanno militato in serie C. Tra i vari tecnici che hanno guidato la squadra augustana, i nomi di spicco sono quelli di Sergio Brombara, Nuccio Aglieco e Pippo Scozzese.

“È stata per tutti noi – ha riferito, orgoglioso ed emozionato, Pino Ranno – l’occasione per rivederci e ricordare le imprese calcistiche e le esperienze umane condivise. La A.S. Rangers, oltre ad essere stata una delle società più attive a livello di settore giovanile, è stata e resterà una grande famiglia. Nei decenni di attività il nostro lavoro è stato coronato da importanti risultati a livello agonistico, ma ciò che ci inorgoglisce è soprattutto il senso di appartenenza e di amicizia che ci lega ancora oggi a distanza di 53 anni“.