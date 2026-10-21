Primo piano Augusta, ripristino strade dopo la posa della fibra: nuovi lavori alla Borgata oggi e domani. Di Mare: “Tema spinoso” di

AUGUSTA – Proseguono alla Borgata gli interventi di ripristino del manto stradale a seguito della posa dei cavi per la fibra ottica da parte di Fibercop. Con l’ordinanza di polizia municipale del 19 ottobre, sono stati disposti nuovi divieti temporanei di sosta, su entrambi i lati delle carreggiate e con rimozione forzata, per oggi, mercoledì 21 ottobre, e domani, giovedì 22 ottobre, dalle ore 7 alle 18.

Il provvedimento fa seguito all’istanza presentata il 13 ottobre dal responsabile territoriale di Fibercop, l’operatore infrastrutturale italiano che gestisce la rete di accesso in fibra ottica e rame dell’ex rete Tim, per consentire l’esecuzione dei lavori di ripristino delle sedi stradali interessate dai precedenti interventi di infrastrutturazione digitale.

Per oggi, mercoledì 21 ottobre, le limitazioni riguardano via Montello all’angolo con via Trieste; via Trieste al civico 4, nel tratto compreso tra via Montello e il civico 22 e agli incroci con via Sacro Cuore e via Fiume; via Soccorso nel tratto compreso tra via Trieste e via Sacro Cuore; via Zara all’angolo con via Giuseppe La Ferla; via Pola all’angolo con via Fiume; via Stazione al civico 2; via delle Saline all’angolo con via Lavaggi; via Bruno Buozzi al civico 1 e all’incrocio con via Frixa. Interessati inoltre corso Sicilia, dall’incrocio con via Matteotti fino al civico 166; via Benedetto Croce, al civico 29 e nel tratto dal civico 10 fino all’incrocio con viale Italia, all’altezza del civico 8; via XXV Aprile, da via Matteotti fino al civico 101.

Per domani, giovedì 22 ottobre, i divieti interesseranno via Francesco De Roberto, in corrispondenza di una buca e del civico 42, di un pozzetto e del civico 70, all’incrocio con via Dottor Arena e nel tratto compreso tra i civici 94 e 109; via Benavides all’angolo con via Pio La Torre; via Luigi Pirandello ai civici 60 e 84; via Palermo al civico 32. Le limitazioni riguarderanno inoltre l’intera via Mazzini e l’intera via Giordano Bruno, oltre al lungomare Rossini nel tratto tra via Mazzini e via delle Saline e alla stessa via delle Saline nel tratto compreso tra via Mazzini e il lungomare Rossini.

L’ordinanza stabilisce che, nei punti in cui i lavori comporteranno il restringimento della carreggiata, la regolamentazione del traffico sarà a carico della ditta esecutrice, mediante l’eventuale istituzione del senso unico alternato, regolato da semafori o movieri. Dovrà comunque essere garantito il transito dei mezzi di soccorso.

I nuovi interventi seguono quelli già disciplinati dall’ordinanza del 16 ottobre, di cui La Gazzetta Augustana ha dato notizia contestualmente ai lavori comunali di riqualificazione di via Lavaggi-viale Italia, che aveva previsto analoghi divieti nelle giornate di lunedì 19 e martedì 20 ottobre. In particolare, erano stati individuati tratti e incroci di via Giuseppe Di Vittorio, piazza Mattarella, via Catania, via XXV Aprile, via Luigi Pirandello, via Ragusa, piazza Verga, via Francesco De Roberto, villaggio Unrra Casas, via Citrus, via Benedetto Croce, via Papa Giovanni XXIII, via Antonio Gramsci e via Bruno Buozzi, oltre ad alcuni punti di via Sacro Cuore, via Montello e delle intersezioni con lungomare Rossini e via Giuseppe Lavaggi.

Proprio sulla questione dei ripristini stradali dopo gli scavi per la fibra ottica è intervenuto questa mattina il sindaco Giuseppe Di Mare, nel corso di una diretta social trasmessa sui propri canali da via XXV Aprile, una delle strade interessate dai lavori.

Il primo cittadino ha definito quello della fibra un “tema spinoso, e a tratti fastidioso“, riferendosi ai “lavori continui e costanti, che ci sono in giro per le città, legati all’ammodernamento della rete della fibra“. Di Mare ha riferito di interventi dell’amministrazione comunale nei confronti delle imprese impegnate nelle opere: “A volte abbiamo richiamato pesantemente le ditte, perché certe situazioni non si possono lasciare come vedete voi“, citando poi, quale esempio, “la strada del Faro, su cui abbiamo discusso pesantemente con la ditta che ha eseguito i lavori“.

Quanto all’aspetto delle carreggiate dopo i ripristini, segnate dalle fasce di nuovo asfalto che possono conferire alle strade un aspetto di successione di rattoppi, come nella stessa via XXV Aprile (nella foto di copertina, situazione post ripristino), il sindaco ha ricondotto l’estensione limitata degli interventi alle disposizioni normative applicabili. “La legge dice che deve essere riqualificato solo il tratto di strada che è stato soggetto ai lavori“, ha affermato.

Il primo cittadino ha infine richiamato il carattere di interesse pubblico dell’infrastrutturazione digitale, sottolineando che “sono lavori che non si possono fermare, perché l’ammodernamento della rete digitale è considerata un’attività di uso pubblico, inarrestabile“.