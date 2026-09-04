Primo piano Augusta, rivoluzione viabilità al Monte tra contrada Pezzagrande e viale Corbino: progetto da 3 milioni con bretelle, rotatoria e belvedere di

AUGUSTA – Una nuova configurazione della viabilità al Monte, nell’area tra contrada Pezzagrande (nota popolarmente come “salita del Monte”) e viale Epicarmo Corbino, con una nuova bretella per via della Batteria, una rotatoria, un belvedere attrezzato e nuovi spazi per la sosta. È quanto prevede il progetto di fattibilità tecnico-economica approvato dalla Giunta municipale il 2 settembre, per un quadro economico complessivo di poco più di 3 milioni di euro, ancora da finanziare.

L’area interessata è quella dell’asse viario ovest-est ai margini dell’abitato di uno dei quartieri più popolosi della città, attraversato quotidianamente da un consistente flusso di veicoli. L’intervento è stato redatto dall’ingegnere Giuseppe Passanisi, professionista esterno con studio a Melilli, al quale il Comune aveva affidato alla fine del 2024 la predisposizione del progetto di fattibilità e del successivo progetto esecutivo. Per realizzare l’opera, che risulta già inserita nel programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028, l’ente locale dovrà individuare un canale di finanziamento pubblico statale, regionale o analogo, oppure programmare successivamente la copertura finanziaria.

Nella relazione tecnica, viene indicato come obiettivo quello di convogliare il traffico nell’area dell’intersezione attraverso una rotatoria da costruire nei pressi del noto panificio e, parallelamente, di realizzare una nuova bretella per il traffico da viale Corbino verso contrada Pezzagrande passando per via della Batteria, così da rendere più sicura ed efficiente la distribuzione dei flussi che qui lambiscono anche un plesso scolastico. Il progetto individua espressamente un “asse svincolo 1” su viale Corbino verso via della Batteria e un “asse svincolo 2” su via della Batteria sdoppiando i raccordi con contrada Pezzagrande e destinando il raccordo esistente per la ‘risalita’ e quello nuovo per la ‘discesa’. Sono previsti anche il rifacimento dei marciapiedi e il potenziamento dell’illuminazione pubblica.

Un’altra modifica riguarderà i sensi di marcia dei tratti interessati di viale Epicarmo Corbino e contrada Pezzagrande, attualmente a doppio senso. Viale Corbino, nel tratto tra la nuova rotatoria al panificio e l’intersezione con via della Batteria, sarà a senso unico con flusso diretto verso ovest. Per l’ampliamento dello svincolo tra viale Corbino e via della Batteria, con lo scopo dichiarato di agevolare anche le manovre dei mezzi di maggiori dimensioni e limitare ingorghi e situazioni di pericolo, è prevista anche un’aiuola sistemata con prato armato. Contestualmente il tratto di contrada Pezzagrande tra via della Batteria e la futura rotatoria sarà a senso unico verso est (in salita).

Gli interventi maggiormente visibili riguarderanno però la zona del noto panificio, su viale Corbino, dove è prevista la realizzazione della nuova rotatoria e del belvedere.

Per quanto concerne la futura rotatoria, la relazione progettuale parte dalla situazione attuale, caratterizzata dal doppio senso di marcia e da manovre di inversione o svolta verso viale Corbino, via Sternazza e via Moreno, che vengono ritenute causa di una circolazione poco ordinata. L’attuale sede stradale diventerà a senso unico di marcia verso viale Corbino, mentre per il flusso veicolare verso est (via Colonnello Salerno) sarà realizzata una nuova sede stradale sul terreno scosceso, in mezzo un’aiuola con arbusti.

Accanto alla carreggiata principale è inoltre prevista una bretella parallela destinata alla sosta, con nuovi posti per automobili e motocicli. Gli spazi dovrebbero servire sia chi si reca al belvedere sia i clienti delle attività commerciali della zona, con l’obiettivo indicato dai progettisti di ridurre la sosta in doppia fila.

Il nuovo belvedere rappresenta infatti l’altra componente del progetto. Dovrebbe sorgere in adiacenza alla futura rotatoria e configurarsi come spazio fruibile da pedoni, con area di sosta e arredo urbano. Nelle intenzioni progettuali la sistemazione non avrebbe quindi soltanto una funzione viabilistica, ma anche di riqualificazione dello spazio pubblico e di creazione di un punto di aggregazione in una zona oggi sostanzialmente priva di tali dotazioni.

Il quadro economico non si ferma alle opere stradali. Dei 3 milioni 27mila euro complessivi, solo 1 milione 860mila euro costituiscono l’importo di lavori e sicurezza. Una voce particolarmente consistente riguarda infatti l’“acquisizione aree o immobili, indennizzi – costi particellari d’esproprio”, quantificata in 472mila euro. Il piano particellare individua infatti diverse particelle interessate dall’esproprio nelle due principali porzioni dell’intervento, sia in corrispondenza dei nuovi raccordi nella zona alta, sia nell’area destinata alla rotatoria e alle opere connesse nella parte bassa. Il procedimento espropriativo è già entrato nella fase amministrativa: tra maggio e luglio scorsi, il Comune ha trasmesso ai proprietari interessati le comunicazioni di avvio del procedimento. Con l’approvazione del progetto di fattibilità, la Giunta ha inoltre dichiarato la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera e dato atto dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.

Sul progetto di fattibilità tecnico-economica, si era conclusa positivamente, lo scorso 12 febbraio, anche la conferenza di servizi: la Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali ha espresso esito positivo in sede paesaggistica; il settore “Pianificazione del territorio” del Comune non ha formulato osservazioni con conseguente assenso senza condizioni; la Polizia municipale ha reso parere positivo il 16 gennaio scorso.

Il sindaco Giuseppe Di Mare, in una nota stampa diramata stamani, si è espresso tra l’altro sul prossimo nodo, quello della copertura finanziaria: “Lavoreremo adesso per individuare e intercettare le risorse pubbliche necessarie alla realizzazione dell’intervento“.

(In copertina: planimetria generale del progetto su ortofoto)