Primo piano Augusta, rotatoria all’ingresso di Brucoli: acquistato il terreno necessario, iter sbloccato di

AUGUSTA – Si sblocca l’iter per l’acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione della nuova rotatoria stradale all’incrocio di via del Mare e via Libertà, all’ingresso del borgo marinaro di Brucoli. Il Comune ha perfezionato l’acquisto del terreno interessato dall’intervento per un corrispettivo di 44mila 700 euro, superando così uno dei passaggi amministrativi necessari alla realizzazione dell’opera, il cui costo complessivo previsto ammonta a 226mila 965 euro.

La rotatoria è progettata in corrispondenza dell’incrocio in pendenza dove via del Mare assume la denominazione di via Libertà, lungo una direttrice particolarmente trafficata soprattutto nella stagione estiva, quando cresce il flusso dei veicoli diretti verso Brucoli e le località balneari circostanti. Un nodo viario critico sotto il profilo della sicurezza, che la nuova infrastruttura mira a rendere meno pericoloso attraverso una diversa regolazione delle precedenze e la moderazione della velocità.

Il passaggio decisivo è arrivato ieri, con la stipula del rogito notarile attraverso il quale l’ente ha acquisito la piena proprietà di un terreno di 894 metri quadrati, situato in contrada Bongiovanni, all’angolo nord-est dell’incrocio. L’acquisizione è avvenuta mediante compravendita bonaria dai comproprietari privati.

L’operazione era stata autorizzata dalla Giunta municipale con la deliberazione del 10 novembre, che aveva approvato lo schema dell’atto di compravendita, dichiarando il provvedimento immediatamente esecutivo per consentire il regolare avvio dei lavori. L’indomani è stato assunto l’impegno contabile di 44mila 700 euro sul bilancio comunale 2026 e, dopo il perfezionamento del rogito, il responsabile del Quinto settore ha disposto con determinazione settoriale del 12 novembre la liquidazione del corrispettivo ai venditori. Con la stipula notarile, come attestato nella determinazione, sono stati trasferiti al Comune la proprietà, il possesso e la disponibilità materiale del terreno, chiudendo così la procedura di acquisizione dell’area individuata per l’opera.

Il progetto aveva compiuto i primi passaggi nel settembre 2025, quando la Giunta aveva approvato il Progetto di fattibilità tecnico-economica (Pfte). Successivamente, il 13 ottobre dello stesso anno, si era conclusa positivamente la conferenza di servizi per l’acquisizione dei pareri necessari, mentre il 17 ottobre 2025, con deliberazione di giunta, era stato approvato il progetto esecutivo comprensivo del piano particellare di esproprio.

Il quadro economico dell’intervento ammonta a 226mila 965 euro, di cui circa 141mila 536 euro per lavori e 85mila 430 euro per somme a disposizione dell’amministrazione. Tra queste ultime erano stati previsti 50mila euro per indennità di esproprio, occupazione temporanea e oneri di registrazione, voce nella quale si colloca l’acquisizione bonaria appena perfezionata.

Come rivelato da La Gazzetta Augustana già nel settembre dello scorso anno, la rotatoria di Brucoli figurava tra le due nuove infrastrutture previste lungo l’asse viario tra il quartiere Monte e il borgo marinaro, all’epoca ancora in attesa delle necessarie coperture finanziarie. Nelle motivazioni progettuali, l’incrocio alle porte del borgo veniva assimilato a un “black spot“, ossia un punto della rete stradale caratterizzato da un’incidentalità significativamente superiore alla media. L’intervento punta a ridurre i rischi anche per pedoni e ciclisti, attraverso la riconfigurazione geometrica dell’intersezione, una nuova segnaletica e misure di controllo della velocità.

Un avanzamento nell’acquisizione delle aree era già stato registrato, con modalità differenti, per l’altra rotatoria prevista al Monte, all’intersezione tra via Barone Zuppello, via Paolo Borsellino e via Pantelleria. In quel caso, con una deliberazione del 29 dicembre 2025, la Giunta aveva accolto le richieste dei proprietari per la cessione volontaria integrale dei terreni, per un importo stimato di circa 100mila euro, allo scopo di evitare possibili contenziosi legati alle porzioni residue delle aree interessate.

Per entrambe le rotatorie in programma, superati i rispettivi passaggi amministrativi per l’acquisizione delle aree necessarie, si attende adesso l’individuazione delle coperture finanziarie e l’avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori.