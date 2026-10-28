Primo piano Augusta, Salvo Sciascia verso la maratona di New York: domenica al via dopo una preparazione difficile di

AUGUSTA – Dalle strade di Augusta a quelle della Grande Mela. Il podista augustano Salvo Sciascia, tesserato per l’Asd Megara Running, è atteso domenica 1° novembre ai nastri di partenza della maratona di New York, una delle competizioni di corsa su strada più prestigiose e partecipate al mondo.

L’edizione 2026, la numero 55, avrà anche un significato particolare: ricorre infatti il cinquantesimo anniversario del percorso che attraversa i cinque distretti della metropoli americana, inaugurato nel 1976. I partecipanti affronteranno i tradizionali 42 chilometri e 195 metri, con partenza da Staten Island e arrivo a Central Park, insieme a decine di migliaia di corridori provenienti da tutto il mondo.

Per Sciascia l’appuntamento arriva al termine di un percorso di avvicinamento tutt’altro che semplice. Come riferisce la Megara Running, società presieduta da Carmelo Casalaina, i mesi di allenamento, affrontati anche durante la torrida estate augustana, sono stati segnati da difficoltà e problemi fisici sopraggiunti nel pieno della preparazione.

Imprevisti che, secondo quanto raccontato dal sodalizio podistico, hanno messo alla prova la determinazione dell’atleta, senza tuttavia indurlo a rinunciare all’appuntamento newyorkese. Più che la ricerca di un primato cronometrico, la partecipazione rappresenta per il runner augustano la possibilità di vivere un’esperienza sportiva a lungo desiderata.

“Per tutta la grande famiglia della Megara Running, Salvo ha già tagliato il suo traguardo più importante semplicemente riuscendo a esserci“, sottolinea la società nella nota con cui annuncia la partecipazione del proprio tesserato. L’auspicio è adesso che l’atleta possa lasciarsi alle spalle le difficoltà della preparazione e godersi l’esperienza lungo le strade di New York.

Non è la prima volta che un podista augustano affronta la celebre maratona americana. Tra i precedenti più recenti c’è quello di Vincenzo Di Domenico, chimico di professione e runner amatoriale dell’Asd Atletica Augusta, che nel novembre 2023, nella categoria Master 60, portò a termine la maratona di New York in 4 ore, 24 minuti e 45 secondi.

Adesso toccherà a Sciascia misurarsi con i 42,195 chilometri della Grande Mela, con l’obiettivo di raggiungere il traguardo di Central Park.