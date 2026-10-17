Primo piano Augusta, scontro tra auto e scooter al Monte: giovane ferito e ricoverato in ospedale di

AUGUSTA – Un giovane è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, sulla principale arteria del Monte. Il sinistro, che ha coinvolto un’automobile e uno scooter, si è verificato intorno alle 17,30 in via Barone Zuppello, all’altezza dell’intersezione con via Mar Mediterraneo.

Ad avere la peggio è stato il giovane alla guida del mezzo a due ruote, rimasto a terra dopo l’impatto, ma cosciente. Soccorso dal personale sanitario del 118, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Lentini, dove si trova ricoverato per le lesioni riportate a una gamba. L’automobilista sarebbe invece rimasto illeso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato i rilievi finalizzati alla ricostruzione del sinistro, la Polizia locale, impegnata nella regolazione del traffico, e i Carabinieri, a supporto delle operazioni.

Resta da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Saranno gli accertamenti degli organi intervenuti a consentire di ricostruire le circostanze della collisione e di valutare eventuali responsabilità.