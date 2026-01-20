Primo piano Augusta, scuole chiuse anche mercoledì 21 per il ciclone Harry: allerta meteo da rossa ad arancione di

AUGUSTA – Prorogata anche per la giornata di domani, mercoledì 21 gennaio, la chiusura delle scuole e di numerosi luoghi pubblici ad Augusta a causa degli effetti ancora in corso del ciclone mediterraneo “Harry”. Lo ha disposto il sindaco Giuseppe Di Mare con l’ordinanza numero 5, adottata nel pomeriggio di oggi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno interessato e stanno interessando il territorio comunale tra lunedì 19 e martedì 20 gennaio, con piogge persistenti, violente raffiche di vento e mareggiate.

Il provvedimento, assunto “in via cautelativa e a tutela della pubblica sicurezza”, tiene conto della necessità di procedere prima della ripresa delle attività ordinarie a una ricognizione puntuale e a controlli tecnici urgenti negli edifici scolastici e nelle altre strutture comunali, “finalizzati a verificare l’insussistenza di pericoli che potrebbero pregiudicare l’incolumità degli studenti, del personale docente e non docente, e dei soggetti fruitori tutti”.

Per l’intera giornata di mercoledì 21 gennaio resteranno dunque chiusi: tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati; gli uffici comunali; la biblioteca comunale “Georges Vallet”; il cimitero comunale (ad eccezione del personale addetto e delle imprese funebri); i giardini pubblici e gli impianti sportivi pubblici e privati. Restano sospesi i cantieri edili comunali e tutte le attività mercatali rionali.

Le chiusure consentiranno ai tecnici comunali di effettuare i sopralluoghi necessari e gli eventuali interventi di ripristino “per garantire una riapertura agli utenti in piena sicurezza”.

Sul fronte meteo, nel frattempo, l’allerta per il rischio idrogeologico e idraulico nel Siracusano, Augusta compresa, sarà declassata dalla mezzanotte tra oggi, martedì 20 gennaio, e domani, mercoledì 21 gennaio, dal livello rosso al livello arancione, con fasi operative di “pre-allarme”, come da ultimo avviso del Dipartimento regionale della Protezione civile.

Secondo il bollettino regionale, per la restante parte della giornata di oggi, martedì 20, con allerta “rossa” sono previste: precipitazioni “da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali, con quantitativi cumulati elevati, fino a molto elevati sui settori nord-orientali; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati generalmente moderati”; venti “di burrasca orientali, con rinforzi fino a tempesta”; quanto ai mari, “grossi lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale; fino a grosso il Tirreno meridionale; molto agitati i restanti bacini, con forti mareggiate sulle coste esposte”.

Per la giornata di domani, mercoledì 21 gennaio, il quadro previsionale indica: precipitazioni “sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori nord-orientali, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati”; venti “di burrasca orientali sui settori ionici, con residue raffiche di burrasca forte, in attenuazione”; quanto ai mari, “molto agitati tutti i bacini, con moto ondoso in attenuazione”.

L’amministrazione comunale mantiene attivo il Centro operativo comunale (Coc, contattabile per le necessità al numero 0931 991717) e invita la cittadinanza a continuare a limitare gli spostamenti allo stretto necessario, ad evitare le zone costiere esposte alle mareggiate e a seguire esclusivamente gli aggiornamenti diramati dai canali ufficiali, in attesa di un definitivo miglioramento delle condizioni meteorologiche.