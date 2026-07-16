Primo piano Augusta, sedicesima traversata a nuoto del golfo Xifonio tra fede e impegno civile di

di Sebastiano Salemi

AUGUSTA – Si è rinnovata questa mattina, 16 luglio, giorno della ricorrenza religiosa della Madonna del Carmelo, la tradizionale traversata a nuoto del golfo Xifonio, giunta alla sedicesima edizione, che ha richiamato sul litorale di levante dell’Isola numerosi nuotatori amatori di ogni età.

I partecipanti hanno preso il via dalla spiaggetta “delle Grazie”, attraversando uno specchio d’acqua di circa un miglio fino a raggiungere, dopo una quarantina di minuti di nuoto, il porticciolo a servizio degli stabilimenti elioterapici della Marina militare, in località Punta Izzo.

La manifestazione ha visto la partecipazione di un folto e variegato gruppo di appassionati, accomunati dal desiderio di condividere un’esperienza sportiva e simbolica. Tra loro anche Gianfranco Nasti, classe 1943, ultraottantenne e veterano dello sport augustano, che lo scorso aprile è stato insignito di un riconoscimento alla carriera dal Comune nel corso di una cerimonia svoltasi nel salone di rappresentanza di palazzo di città.

L’intera traversata si è svolta in condizioni di sicurezza grazie all’assistenza garantita da volontari a bordo di sei imbarcazioni e quattro canoe, che hanno accompagnato i nuotatori lungo il percorso.

Oltre all’aspetto sportivo e aggregativo, l’iniziativa continua a conservare il proprio significato civile. Da sedici anni, infatti, la traversata attraversa volutamente un tratto di mare nel quale permane il divieto di balneazione, richiamando l’attenzione pubblica sulla storica mancata depurazione dei reflui urbani, che per decenni sono stati sversati nel golfo Xifonio come nella baia di Brucoli, determinandone la non balneabilità.

Proprio sul fronte della depurazione, tuttavia, l’opera attesa da decenni registra in questo 2026 un avanzamento decisivo. Il depuratore di Augusta è ormai nella fase conclusiva dell’iter amministrativo grazie all’attività della Struttura del Commissario straordinario unico per la Depurazione, guidata dal catanese Fabio Fatuzzo, alla conclusione del suo mandato triennale.

I ricorsi proposti davanti alla giustizia amministrativa e definiti nelle settimane scorse non hanno infatti messo in discussione la realizzabilità dell’intervento, inserito da tempo tra quelli strategici per il superamento delle procedure di infrazione comunitaria in materia di trattamento delle acque reflue urbane, ma hanno riguardato esclusivamente l’individuazione del soggetto legittimato a bandire la gara.

La procedura di gara, espletata da Sogesid per conto del Commissario straordinario nel novembre 2025, può così proseguire verso l’aggiudicazione definitiva dell’appalto da 50,7 milioni di euro, sbloccando uno dei passaggi amministrativi più rilevanti dell’attesa infrastruttura.

L’intervento prevede il ripristino funzionale dell’esistente impianto di depurazione di Punta Cugno e il contestuale adeguamento della rete fognaria cittadina, oggi ancora incompleta o del tutto assente in alcuni quartieri particolarmente popolosi, con l’obiettivo di porre fine a una criticità ambientale che ha segnato per lungo tempo il mare di Augusta.