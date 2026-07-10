Eventi Augusta, si chiude sabato la quinta edizione di “Parole e pietre”: riflettori sulla Biblioteca nazionale di Firenze a sessant’anni dall’alluvione di

AUGUSTA – Si concluderà domani, sabato 11 luglio, con un appuntamento dedicato alla memoria, alla tutela del patrimonio librario e alla resilienza della cultura, la quinta edizione di “Parole e pietre – Rassegna del libro e della cultura classica“, promossa dall’Archeoclub sede di Augusta, presieduta da Mariada Pansera. L’iniziativa, inserita nel calendario nazionale dell’Archeoclub d’Italia, si svolgerà alle ore 19 sulla terrazza del Nuovo circolo tennis di Augusta.

Il filo conduttore scelto per l’edizione 2026 è “Ex petris lux” (“Dalle pietre, la luce”), un tema che richiama la capacità del patrimonio culturale di rinascere anche dopo eventi distruttivi, trasformando le ferite della storia in occasioni di rigenerazione civile e culturale.

La rassegna si è aperta lo scorso sabato 4 luglio con l’incontro “Gibellina e Val di Noto; storie di una rinascita“, dedicato a due territori simbolo della Sicilia che, pur devastati da terremoti, quello del Val di Noto del 1693 e quello della Valle del Belice del 1968, hanno saputo ricostruire la propria identità attraverso la cultura, l’arte e l’architettura. L’appuntamento ha ripercorso l’esperienza del Barocco siciliano e quella della Gibellina dell’arte contemporanea, oggi Capitale italiana dell’arte contemporanea 2026, mettendo in evidenza come la rinascita del patrimonio possa diventare motore di sviluppo e memoria collettiva. Tra i relatori intervenuti, il sindaco di Ragusa Peppe Cassì, il sindaco di Gibellina Salvatore Sutera e l’ex assessore regionale Fabio Granata (vedi foto di copertina).

Il secondo e conclusivo incontro, intitolato “Firenze 1966-2026. Sessant’anni dalla parte della bellezza“, sarà invece dedicato al sessantesimo anniversario della tragica alluvione che il 4 novembre 1966 colpì Firenze e la Biblioteca nazionale centrale, danneggiando oltre un milione di volumi e dando origine alla straordinaria mobilitazione degli “Angeli del fango”.

L’iniziativa proporrà anche una riflessione sull’attualità, mettendo in parallelo quella vicenda con quanto accaduto nei mesi scorsi a Niscemi, dove il ciclone Harry e la famigerata frana hanno minacciato la Biblioteca comunale “Angelo Marsiano”, rendendo necessario un complesso intervento di salvataggio del patrimonio librario. L’obiettivo dell’incontro sarà quello di evidenziare come la salvaguardia dei libri rappresenti un elemento fondamentale per la tutela della memoria e dell’identità delle comunità.

“Ieri come oggi, il patrimonio culturale si scopre drammaticamente fragile di fronte alla furia della natura – sottolinea Mariada Pansera, presidente dell’Archeoclub d’Italia sede di Augusta, che promuove e organizza la rassegna – Nel 1966 furono le acque dell’Arno a mobilitare migliaia di giovani; pochi mesi fa, a Niscemi, abbiamo visto i Vigili del fuoco operare in condizioni estreme per mettere in salvo i primi 350 volumi dal vuoto. Questo incontro vuole unire idealmente queste due ferite, ricordando che proteggere un libro significa proteggere le radici e il futuro di una comunità“.

A dialogare con il pubblico, domani, saranno Elisabetta Sciarra, direttrice della Biblioteca nazionale centrale di Firenze, e Fulvia Toscano, direttore artistico di “Naxoslegge – Festival della narrazione, della lettura e del libro”, che offriranno un approfondimento sul valore della conservazione del patrimonio librario e sul ruolo della cultura quale strumento di rinascita.