Primo piano Augusta, si ripete la cena sociale con tavolata in via Orfanotrofio di

AUGUSTA – Si è svolta ancora una volta con successo, domenica sera in via Orfanotrofio, la seconda edizione di “A cena con noi“, la cena sociale organizzata da Asd Atletica Augusta, gruppo scout Agesci “Augusta 1” e associazione “Genitori e figli – Unitevi a noi”.

Oltre 120 persone hanno partecipato all’evento, che ha visto allestita una tavolata lunga oltre 60 metri, che ha riempito gran parte del vicolo appositamente interdetto al traffico veicolare da via Xifonia a via Marina Levante. Ogni partecipante, tra organizzatori e residenti, ha contribuito con un piatto tipico della tradizione siciliana, dalla caponata alla pasta al forno, dalle polpette alle focacce.

Sulla via, come noto, insistono i locali di proprietà dell’Opera pia “Parisi Zuppelli Santangelo” dove, in particolare, l’associazione “Il buon samaritano” di Augusta gestisce la mensa dei poveri.

“Lo spirito della cena – evidenziano i promotori – è quello di favorire la socializzazione e la condivisione, riunendo persone di ogni età e provenienza. In particolare, l’evento è aperto anche ai meno fortunati che frequentano la mensa del “Buon samaritano” e ai residenti della via, che per l’occasione hanno tirato fuori tavoli e sedie e cucinato le loro specialità“.

Per rendere ancora più speciale l’atmosfera, la via è stata addobbata con bandierine e luminarie, mentre un palchetto per la musica ha ospitato le esibizioni di chiunque volesse cantare. L’adiacente sede del gruppo scout ha fatto da quartier generale per la preparazione dei piatti e l’allestimento del vicolo.

“Anche quest’anno – commentano i promotori a margine dell’iniziativa – il nostro obiettivo era portare un po’ di allegria e spensieratezza e far trascorrere una serata diversa in compagnia. Siamo felici della grande partecipazione e del clima di festa che si è creato. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa iniziativa“.