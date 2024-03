Primo piano Augusta, sigilli al cantiere del Palajonio: aperta inchiesta per il crollo di

AUGUSTA – I sigilli all’area del cantiere per la riqualificazione del Palajonio sono stati apposti dai carabinieri della stazione di Augusta nella tarda mattinata di ieri, poche ore dopo l’improvviso cedimento dello “scheletro” di legno lamellare.

Al momento del crollo dell’ossatura della tensostruttura sportiva comunale, si trovavano al lavoro una gru e diversi operai, ma per fortuna non si sono registrati danni a persone. Due automezzi in sosta nel cantiere, un furgone e un’auto, sono finiti schiacciati da altrettante arcate.

Secondo fonti accreditate, la Procura della Repubblica di Siracusa avrebbe aperto un fascicolo per l’ipotesi di reato di crollo colposo, un atto dovuto, e al momento non ci sarebbero iscritti nel registro degli indagati.

I lavori di “completamento e ampliamento“, aggiudicati definitivamente nel marzo 2022 a una ditta bolognese, con un ribasso del 20,88 per cento, erano ripresi da poche settimane, dopo lo stop di diversi mesi nelle more dell’approvazione di una perizia di variante da parte del Comune, arrivata il 23 febbraio scorso.

Nel pomeriggio di ieri, il sindaco Giuseppe Di Mare è intervenuto sulla vicenda, definendo il crollo del Palajonio “un disastro per la nostra città” e confermando che gli operai nel cantiere “stanno bene“. Ha altresì annunciato che, per la parte di competenza dell’ente locale, “noi faremo uno studio, perché è chiaro che gli incidenti possono succedere, però se ci sono responsabilità devono essere chiarite e soprattutto il Comune deve poter capire se tutto è stato fatto bene o diversamente“. “Con la determinazione di sempre – ha concluso il primo cittadino – siamo già al lavoro per capire come poter ridare questa struttura, diversa e nuova ovviamente, alla nostra Augusta“.