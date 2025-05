Primo piano Augusta, spettacoli San Domenico, da Fabrizio Moro a Nino Frassica: inizia il lungo weekend conclusivo di

AUGUSTA – Inizia il secondo e ultimo weekend di spettacoli a ingresso libero del cartellone comunale dei festeggiamenti in onore del patrono San Domenico di Guzmán, che sarà celebrato con la festa liturgica sabato 24 maggio.

Già nello scorso weekend si sono tenuti i partecipati concerti in piazza Castello, nel cuore dei giardini pubblici, di Eiffel 65 e Benji & Fede. Quindi, martedì, è stata la volta dell’affollatissimo concerto di Raf per i 40 anni di “Self Control”, suo primo successo discografico.

Questa sera, venerdì 23 maggio, dopo la processione religiosa del Braccio reliquiario di San Domenico per le vie del centro storico, alle ore 22 sarà il cantautore romano Fabrizio Moro a esibirsi sul palco di piazza Castello. Tredici album all’attivo in poco più di vent’anni, è stato vincitore del Festival di Sanremo del 2007, nella categoria Giovani, con il brano Pensa, mentre al Festival del 2022 ha pure ottenuto il premio Bardotti come miglior testo con Sei tu. Presentatori del concerto saranno l’augustana Serena Tringali e il catanese Ruggero Sardo.

Evento nel giorno della festa patronale, sabato 24 maggio alle ore 22, sarà lo spettacolo di cabaret del duo comico palermitano Matranga e Minafò (al secolo Tony Matranga ed Emanuele Minafò), noto principalmente per aver partecipato al programma “Made in Sud” in onda su Raidue. Conduttore della serata il catanese Salvo La Rosa.

Domenica 25 maggio alle ore 21,30, a chiudere il corposo cartellone dei festeggiamenti patronali arriveranno Nino Frassica & Los Plaggers Band, per un originale concerto-cabaret rodato in diverse piazze italiane. Il popolarissimo comico messinese, con una lunga carriera tra tv e cinema, si esibisce nella veste di cantante, accompagnato da sei musicisti, con oltre cento canzoni celebri tagliate e ricucite alla maniera di Frassica.

Per agevolare gli spostamenti verso un’Isola off-limits (vedi il piano di viabilità provvisoria con tutti i divieti), il Comune ha previsto un servizio navette gratuito, tutte con destinazione via Colombo (altezza piazza Castello) e i seguenti capolinea.

Linea 1: partenza da piazzale Maestri del Lavoro (via Marina Ponente) e piazzale delle Ancore (via Caracciolo).

Linea 2: partenza da piazza Unità d’Italia.

Linea 3 (attiva solo venerdì 23 e sabato 24): partenza da lungomare Rossini (vicino l’esercizio commerciale “Rosmarino”).