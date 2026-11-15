News Augusta, studenti Ruiz e poetesse Auser a confronto per “Generazioni in versi” di

AUGUSTA – Alcuni studenti dell’Istituto superiore “Arangio Ruiz” e le autrici del gruppo “Poetesse per caso” dell’Auser di Augusta, realtà locale della rete di volontariato e promozione sociale che promuove l’invecchiamento attivo e il dialogo intergenerazionale, si sono incontrati lo scorso giovedì, 12 novembre, alla libreria Mondadori per “Generazioni in versi“. Al centro dell’appuntamento, inserito nella campagna nazionale #ioleggoperché, la presentazione di “Voci di donne“, raccolta di poesie nata dal laboratorio di scrittura dell’associazione. Nella nota a margine della scuola, si descrive l’incontro come “una vera e propria festa della comunità“.

L’iniziativa è nata da un’idea degli studenti delle classi 2ªFQ, 3ªAT e 4ªBT del settore economico, coordinati dalla docente Stefania Anfuso e sostenuti dalla dirigente scolastica Maria Concetta Castorina. La raccolta in versi porta le firme di Pina Carriglio, Pina Leonardi, Maria Carriglio, Mirella Sanzaro, Anna Ruma, Pina Finocchiaro, Santina Quartarone e Paola Romano.

La docente Cettina Baffo ha guidato il laboratorio di poesia e curato la direzione letteraria del volume. Attraverso la nota della scuola, sottolinea che “questo libro non nasce tra i banchi di un’accademia letteraria, ma pulsa di vita vera, di esperienze e della passione autentica delle socie dell’Auser“. Per l’istituto scolastico, la poesia stessa è “uno spazio di libertà, verità e condivisione universale“, capace di “fermare il tempo e custodire la memoria”.

All’incontro sono intervenute Enza D’Antoni, alla guida dell’Auser di Augusta, e l’assessora Rosanna Firrincieli. Il Comune ha infatti sostenuto e patrocinato il progetto. La scuola legge nella partecipazione istituzionale un richiamo alla “importanza di una solida e costante sinergia tra enti locali, associazioni del territorio e mondo della scuola“.

Dopo aver ascoltato i versi e le storie delle autrici, gli studenti hanno discusso con loro del ruolo della poesia oggi. Nella nota conclusiva, il “Ruiz” fa sapere che i ragazzi hanno seguito le letture “in religioso silenzio” e hanno partecipato al confronto “con grande commozione“, nell’ambito di “un bellissimo scambio intergenerazionale” che, a giudizio della scuola, conferma “l’importanza del fare comunità“.