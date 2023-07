Primo piano Augusta, teatro, bis di finali per la compagnia “Redicuore” tra Carini e Spoleto di

AUGUSTA – Sabato 22 luglio è stato un giorno particolare per la compagnia teatrale augustana “Redicuore”, che ha debuttato nella magnifica cornice dell’Anfiteatro Villa Belvedere di Carini (Palermo) in quanto finalista nella decima edizione del Premio Ulisse per il teatro, concorso regionale inserito nel circuito nazionale del “Gran premio del teatro amatoriale”. Ma non sarà l’unica emozione di questo torrido luglio, poiché, nelle prossime giornate, la compagnia è attesa a Spoleto (Perugia), per la finale di un concorso nazionale.

La prestigiosa rassegna carinese, promossa dalla Fita Sicilia (Federazione italiana teatro amatori), dall’Associazione folkloristica carinese e dal Comune di Carini, vede in gara cinque compagnie finaliste, già selezionate dalla giuria tra le ventuno partecipanti. La compagnia “Redicuore” ha portato in scena il suo fortunato adattamento de “A vilanza” di Luigi Pirandello e Nino Martoglio, dopo il grande successo di pubblico riscosso lo scorso inverno nei teatri del territorio aretuseo.

La regista Patrizia Gula ha diretto anche questa volta il cast nella messa in scena di un’opera sapientemente riletta in chiave moderna, andando oltre il testo scritto a quattro mani da Pirandello e Martoglio e proponendo un prologo che è un vero e proprio omaggio al metateatro. Sul palco, infatti, gli attori e la regista, prima di entrare in scena, discutono sulla difficoltà odierna di interpretare un testo dalla morale maschilista e invitano il pubblico a sospendere il giudizio, a riconoscere la dignità di attori e personaggi che, relegati in storie d’altri tempi, sono ritenuti ancora oggi vittime di pregiudizi legati a un‘etica bigotta.

Tra gli interpreti Stefania Arena, Gaetano Russo, Titti Puzzo, Salvatore Randazzo, Marilena Russo. In scena per il prologo anche Andrea Tringali e Santi Castrovinci insieme a Piera Di Benedetto, Kate Battaglia e Cinzia Scaduto, che si alternano nella direzione di scena insieme a Danilo Riciputo. Completano il nutrito gruppo teatrale i tecnici audio e luci Saverio De Luca e Antonio De Riggi e ancora Franco Arena, Uccio Blanco, Marco Patti e Andrea Matarazzo.

La cerimonia di premiazione si terrà domenica 30 luglio in una sede spettacolare quale il castello di Carini. Nei giorni immediatamente precedenti, la compagnia sarà impegnata in Umbria per un altro concorso, di livello nazionale.

Infatti la “Redicuore” figura anche tra le quattro finaliste della seconda edizione del Festival delle regioni d’Italia di Spoleto, un concorso teatrale che si terrà dal 25 al 29 luglio nel Chiostro di San Nicolò. Il festival, organizzato dalla Fita nazionale, Fita Umbria con la collaborazione del Comune Di Spoleto e con il patrocinio della Regione, si lega idealmente allo storico Festival dei due mondi (anche noto come Spoleto festival), che vanta oltre settant’anni di vita. Quest’anno sul palco saranno rappresentate la Liguria con la compagnia “La Torretta”, la Campania con “Il dialogo aps”, le Marche con “Teatro accademia” e la Sicilia, appunto, con la compagnia teatrale augustana “Redicuore”.