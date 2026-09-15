Primo piano Augusta, torna “I cantieri della memoria” di Archeoclub: 7ª edizione dedicata al rais e alle tonnare siciliane di

AUGUSTA – Sarà dedicata alla figura del rais e alla storia delle tonnare siciliane la settima edizione de “I cantieri della memoria”, iniziativa culturale organizzata dall’Archeoclub d’Italia (aps ets) sede di Augusta, presieduta da Mariada Pansera (nella foto di repertorio in copertina).

L’appuntamento è in programma venerdì 18 settembre, alle ore 19, in una struttura ricettiva di via Capitaneria 24. Il tema scelto per l’edizione 2026 è “Rais: uomini e dèi delle tonnare di Sicilia”, con una serie di interventi dedicati agli aspetti storici, antropologici e culturali legati alla pesca del tonno e alla civiltà delle tonnare.

L’iniziativa, patrocinata dall’Assemblea regionale siciliana, sarà introdotta dalla presidente dell’Archeoclub cittadino Mariada Pansera, che modererà anche l’incontro. È previsto inoltre il saluto istituzionale del sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare.

Quattro i relatori annunciati, di cui tre accademici e un ex assessore regionale dei Beni culturali. Massimo Cultraro, del Cnr-Ispc di Catania, interverrà sul tema “Storie di uomini e di tonni nel Mediterraneo antico”, ripercorrendo le radici storiche della pesca del tonno nel Mediterraneo.

Rosario Perricone, dell’Accademia di Belle Arti di Palermo e dell’Università di Palermo, proporrà invece l’intervento “Pensare come il tonno. Cultura materiale della tonnara, della mattanza e del sapere tra le specie”, dedicato alla cultura materiale e ai saperi sviluppatisi attorno alle tonnare.

Al rapporto tra lavoro, ritualità e dimensione sonora sarà dedicato l’intervento di Giuseppe Giordano, dell’Università di Roma Tor Vergata, dal titolo “Ritmare la pesca. Il paesaggio sonoro delle tonnare”, incentrato sui canti e sui suoni tradizionalmente legati alla mattanza.

A completare il programma sarà Fabio Granata, presidente dell’associazione “Articolo nove – Siciliani per cultura” e già assessore regionale dei Beni culturali, con un intervento sui “Paesaggi antropologici del Sud-Est”.

La settima edizione dei “Cantieri della memoria” punta così a ricostruire, attraverso prospettive differenti, il patrimonio materiale e immateriale sviluppatosi nei secoli attorno alle tonnare siciliane e alla figura del rais, tradizionalmente responsabile dell’organizzazione e della conduzione delle operazioni di pesca.

Al termine dell’incontro è previsto il “Buffet del rais”, momento conviviale dedicato ai sapori della tradizione marinara.

La partecipazione è subordinata alla prenotazione, entro mercoledì 16 settembre alle ore 13, tramite contatto telefonico in locandina.