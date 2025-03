Primo piano Augusta, torna “Pedali salati”, tappa regionale di cicloescursionismo con 300 partecipanti di

AUGUSTA – Si svolgerà domenica 23 marzo. È ufficiale la data della settima edizione di “Pedali salati“, cicloraduno non competitivo in mountain bike, organizzato dal sodalizio locale Asd Xifonia Bike, attiva da un lustro e presieduta da Seby Piazza.

Per questa tappa del circuito regionale “Sicily Excursions“, sono previsti 300 partecipanti provenienti da tutta la Sicilia e anche una rappresentanza da Malta. La presentazione della manifestazione si terrà il prossimo sabato mattina nel salone di rappresentanza del palazzo di città.

Il luogo scelto per la partenza è il santuario della Madonna Adonai di Brucoli, individuato tra le sette chiese giubilari dell’arcidiocesi di Siracusa. Il percorso di 28 km si snoderà lungo la costa della Gisira, verso Baia Arcile e lo stesso borgo marinaro di Brucoli, dove in piazza del Castello aragonese sarà allestita una degustazione di prodotti tipici locali, per poi proseguire verso Campolato alto e basso, con ritorno all’Adonai.

Al via, la stessa mattina, anche la passeggiata (walking) di 6 km alla scoperta del sito archeologico diffuso denominato complesso rupestre Pantakis-Gisira, iniziativa organizzata sempre da Xifonia Bike coinvolgendo guide e accompagnatori.

Al termine dei due eventi sportivi non competitivi, sarà organizzato un “pasta party” con la consegna di targhe ricordo e il sorteggio di omaggi vari. I tratti in asfalto e gli incroci saranno presidiati da pattuglie della Polizia locale di Augusta, oltre che da volontari del Csi (Centro sportivo italiano) e dello staff organizzativo. Per intervenire rapidamente in caso di infortuni, sarà a servizio della manifestazione un’autoambulanza della Misericordia di Augusta.