Politica Augusta, Tribulato presidente del primo Consiglio comunale senza opposizione. Di Mare lancia un monito alla coalizione di

AUGUSTA – Si è insediato il nuovo Consiglio comunale, probabilmente il primo nella storia cittadina composto esclusivamente da consiglieri espressione della maggioranza, che sostiene il sindaco Giuseppe Di Mare. Tutti i 24 seggi dell’aula sono infatti occupati da rappresentanti delle liste della coalizione che ha portato alla sua riconferma, senza alcuna presenza delle forze politiche alternative uscite sconfitte dalle urne.

La seduta inaugurale si è svolta alla presenza di 23 consiglieri comunali su 24. Unico assente Cosimo Cappiello (Grande Sicilia), che presterà giuramento nella prossima seduta utile. Ha preso parte ai lavori anche il neo segretario generale del Comune, Stefania Finocchiaro.

Dopo le verifiche preliminari e gli adempimenti di rito, il Consiglio ha proceduto all’elezione del proprio presidente mediante scrutinio segreto. A guidare l’assise sarà Biagio Tribulato (Grande Sicilia), già vicesindaco negli ultimi anni del primo mandato di Di Mare e, per la seconda tornata elettorale consecutiva, candidato più votato della città. Ha ottenuto 22 voti dai colleghi, con una scheda nulla.

Nel suo intervento di ringraziamento, il neo presidente ha sottolineato: “Ricoprire la seconda carica della città, penso sia una delle cose più belle ed emozionanti che si possano svolgere nel percorso di vita e istituzionale“. Tribulato ha quindi assicurato un ruolo improntato all’equilibrio istituzionale: “Accanto al sindaco con leale collaborazione, ma soprattutto con leale collaborazione con ogni consigliere comunale“.

Successivamente l’aula ha eletto i due vicepresidenti del Consiglio comunale, previsione statutaria introdotta dalla scorsa consiliatura. Andrea Lombardo (lista “Giuseppe Di Mare sindaco – Il cambiamento”) è stato scelto quale vicepresidente vicario con 22 voti, anche in questo caso con una scheda nulla. L’incarico di secondo vicepresidente è stato invece attribuito a Peppe Tedesco (lista “5+5”), eletto con 23 voti.

Nel corso della seduta ha prestato il previsto giuramento anche il sindaco Giuseppe Di Mare, che ha poi tenuto un articolato intervento programmatico nel quale ha rivendicato il cosiddetto “modello Augusta“, indicandolo come elemento distintivo della coalizione politica che lo ha sostenuto nella recente rielezione.

Il primo cittadino ha ribadito la disponibilità al dialogo istituzionale, ricordando come il proprio ufficio e quello dei consiglieri resteranno “a porte aperte“, definendo inoltre il risultato elettorale quale “certificazione del buon governo” e rinnovando l’appello alla “unità della coalizione“.

Di Mare ha quindi indicato le priorità amministrative del nuovo mandato, ponendo al primo posto il depuratore cittadino, quindi la nuova strada ferrata con la stazione delocalizzata rispetto al centro urbano e il progetto del terzo ponte tra Borgata e Isola, per poi richiamare le prospettive riguardanti il Castello aragonese di Brucoli, il Castello svevo e la portualità, pur precisando che si tratta di temi non direttamente riconducibili alle competenze comunali. Sul depuratore ha lanciato un appello affinché “si mettano da parte gli interessi economici“, accennando ai recenti ricorsi alla giustizia amministrativa, mentre sugli interventi ferroviari già avviati ha avvertito che “l’invadenza dei lavori inciderà su percorsi pubblici e privati“, riferendosi al bypass programmato da Rfi.

Guardando alle risorse disponibili dopo la stagione del Pnrr, il sindaco ha evidenziato: “Abbiamo da gestire quasi 10 milioni del Siru (Sistema intercomunale di rango urbano, ndr) come comune capofila, con progetti già pronti che abbiamo mandato agli organi regionali“. Nel suo intervento non è mancata un’ammissione di responsabilità sul tema ambientale. “Non siamo stati bravissimi sul tema della raccolta differenziata, è una colpa che mi prendo io […] Dobbiamo crescere tutti, noi e i cittadini“.

Il passaggio politicamente più significativo è arrivato nel finale del discorso, quando Di Mare, dopo aver richiamato ancora una volta “responsabilità” e “unità“, ha detto: “Vi ho dimostrato con i fatti che ho sempre rispettato tutta la coalizione che nei cinque anni e mezzo è stata con me, oggi continuerò a farlo ma solo a quella che mi ha accompagnato nei cinque anni e mezzo, solo a quella con cui ho condiviso il percorso elettorale, solo a chi ci ha messo la faccia per sostenere questo sindaco. Nessuna transumanza sarà consentita. L’opposizione non mi scandalizza, si deve anche creare in questo Consiglio comunale, sono sicuro che si creerà nel tempo“. Parole che sembrano voler prevenire possibili tensioni interne o futuri cambi di schieramento all’interno dell’aula, oggi composta integralmente da consiglieri della maggioranza.

Rispetto all’esito ufficioso emerso subito dopo le elezioni amministrative di fine maggio, la proclamazione definitiva degli eletti da parte dell’Ufficio elettorale centrale, avvenuta il 29 giugno scorso, ha registrato un’unica variazione: nella lista “Più Augusta” Antonio Caruso è subentrato a Rosy Centamore, risultando eletto consigliere comunale.

Questa la composizione del Consiglio comunale insediatosi oggi, suddivisa per lista: