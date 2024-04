Primo piano Augusta, un impianto sperimentale “mangia” CO₂ sorgerà alla nuova darsena di

AUGUSTA – Alla nuova darsena di Augusta, sul lato di ponente dell’Isola, dovrebbe sorgere un impianto sperimentale e dimostrativo per lo studio della deacidificazione dei mari e l’assorbimento della CO₂ (anidride carbonica).

Lo si apprende dall’approvazione da parte della giunta comunale di uno schema di accordo di collaborazione, della durata di cinque anni, tra il Comune di Augusta, l’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale e la lecchese “Limenet srl”.

A realizzare l’impianto in area portuale sarebbe quest’ultima, società nel settore “benefit deep tech” che detiene i brevetti della tecnologia chiamata appunto “Limenet” per lo stoccaggio di CO₂ e che vanta collaborazioni industriali e partnership internazionali con l’ambizione di scalare nel prossimo futuro tale tecnologia alle giga-tonnellate.

In sintesi, traendo spunto dal ciclo geologico del carbonio, che avviene in natura in tempi molto lunghi, la tecnologia “Limenet” parte da carbonato di calcio, acqua marina ed energia rinnovabile, per trasformare l’anidride carbonica, raccolta dall’atmosfera o da altre sorgenti, in una soluzione acquosa di bicarbonati di calcio. In questo modo è possibile ottenere una soluzione di stoccaggio di CO₂ duratura e stabile (per oltre 10mila anni) all’interno del mare, di cui si incrementerebbe l’alcalinità, cioè la capacità di resistere ai cambiamenti nei livelli di acidità, con potenziali benefici anche per l’ecosistema marino.

La startup lombarda fa sapere sul suo sito web che nel 2021, dopo tre anni di ricerca, attraverso un piccolo laboratorio artigianale, ha dimostrato di poter effettivamente rimuovere CO₂ attraverso i bicarbonati di calcio. Nel 2022, grazie alla collaborazione con Hyrogas, società di ingegneria della Lettonia, ha realizzato un impianto pilota a La Spezia, che ha rimosso i primi 150 chilogrammi di anidride carbonica. Nel 2023, quindi, ha iniziato la progettazione del primo impianto produttivo con capacità operativa di stoccaggio di centinaia di tonnellate di CO₂/anno.

Pochi giorni fa, la società lecchese ha annunciato la conclusione di un accordo con la statunitense “KlimaDao“, finalizzato alla vendita delle prime mille tonnellate di CO₂ rimosse dall’atmosfera e immagazzinate nel mare.

(Nella foto di repertorio in copertina: nuova darsena di Augusta)