Primo piano Augusta, verso la “Stramegara”, start list femminile con tre campionesse e una giovane promessa di

AUGUSTA – Definita la start list femminile per la ventiduesima edizione della Stramegara, l’evento podistico che si prenderà la scena del centro storico nel pomeriggio di domenica 21 maggio, a partire dalle ore 16,30. L’Asd Atletica Augusta, che organizza la gara, annuncia la partecipazione di tre campionesse di livello nazionale e internazionale, a cui si affiancherà la giovanissima runner augustana (categoria allieve) Giorgia Messina, reduce dal successo nella gara del campionato regionale individuale di categoria a Nicolosi.

Porterà il pettorale numero 1 la punta di diamante della Pro Sesto Atletica di Cernusco sul Naviglio, la milanese Micol Majori, classe ‘98 e tra le migliori atlete a livello nazionale. Campionessa italiana 2022 dei 5.000 metri su pista a Rieti, campionessa italiana categoria promesse dei 3.000 metri indoor, Micol Majori ha vestito sei volte la maglia della nazionale italiana, è stata presente agli ultimi campionati europei a Istanbul ed è ritenuta la favorita per la “Stramegara”.

A indossare il pettorale numero 2 sarà Alessia Tuccitto, atleta originaria di Solarino classe ‘97, tesserata con la Caivano Runners, società in provincia di Napoli. Di recente trasferitasi a Roma per provare il grande salto di qualità, è specialista delle gare su strada in cui ha ottenuto numerose vittorie. Campionessa italiana under 23 di mezza maratona nel 2019, vicecampionessa italiana under 23 nei 10.000 metri e terza assoluta nella stessa distanza nel 2019, ha vinto la “CorriRoma 10 km” nel 2022 e può vantare anche due presenze in nazionale.

Con il pettorale numero 3 Elisa Gaia Dal Molin, giovane atleta under 23 del Cus Pro Patria Milano. Ha iniziato a correre solo da due anni ma ha dimostrato subito l’alto valore tecnico. Predilige le gare su pista, dove vanta dei personali di tutto rispetto. Ha già corso gli 800 metri in 2’14” e i 1.500 metri in 4’43”.

La gara femminile, sulla distanza di 6 km, prenderà il via da piazza Duomo domenica 21 maggio alle ore 18.

(Nel collage di copertina, da sinistra: Micol Majori, Alessia Tuccitto, Elisa Gaia Dal Molin, Giorgia Messina)