Eventi Augusta, via al cartellone comunale estivo: il 2 agosto si parte, chiusura il 20 settembre di

AUGUSTA – Prenderà ufficialmente il via domenica 2 agosto il cartellone comunale “Augusta d’estate 2026“, patrocinato dal Comune di Augusta e, come si evince dal programma approvato dalla Giunta, anche dall’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, dall’Assemblea regionale siciliana, da Enel, oltre che cofinanziato da diverse aziende operanti nel territorio.

Gli eventi, che si svilupperanno tra agosto e settembre, si concluderanno domenica 20 settembre con il concerto di fine estate in piazza Duomo.

Il programma è stato approvato dalla Giunta comunale con la deliberazione del 31 luglio, adottata al termine della seduta del nuovo Consiglio comunale che, nella stessa mattinata, ha approvato, tra gli altri provvedimenti, le variazioni urgenti al bilancio di previsione.

Il cartellone comprenderà eventi musicali, culturali, ricreativi, sportivi e di intrattenimento distribuiti tra il centro storico, la Borgata, Brucoli e Agnone Bagni. Le iniziative interesseranno piazza Castello (nella foto di copertina odierna), piazza D’Astorga, il belvedere Badiazza, piazza Fontana, piazza Mattarella, piazza Marcello Giordani, l’area balneare del Faro di capo Santa Croce, piazza del Castello aragonese, il belvedere di Brucoli e la frazione Agnone Bagni.

Negli atti approvati dalla Giunta sono inoltre indicate le principali voci di spesa previste per la realizzazione del programma, tra cui la stampa del materiale pubblicitario, i service tecnici per gli eventi, il noleggio del palco, il noleggio dei bagni chimici, il servizio di bus navetta, gli spettacoli e i concerti, i diritti Siae e la pubblicità degli eventi.

Proprio in vista dell’apertura della manifestazione, con determina dirigenziale del 30 luglio è stato affidato alla società catanese “BM produzioni musicali srls uninominale” il servizio di produzione dello spettacolo inaugurale “Voglio tornare negli anni 90”, già protagonista dell’edizione estiva dello scorso anno. L’affidamento prevede un importo complessivo di 28mila 600 euro, Iva al 10 per cento compresa.

Ad annunciare una imminente presentazione dettagliata è stato il vicesindaco e assessore alla Cultura, Promozione del territorio e Sport, Pino Carrabino, con una nota diffusa nel pomeriggio del 31 luglio. Il programma partirà in estate ormai inoltrata per via dei tempi necessari dopo le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, del successivo insediamento della nuova Giunta e del nuovo Consiglio comunale.

“Il cartellone sarà cofinanziato dalla Regione Siciliana e dai contributi delle imprese operanti nel territorio“, ha dichiarato Carrabino. L’assessore ha sottolineato altresì che il programma “ha tenuto conto di tutte le realtà locali senza trascurare le tradizioni e gli appuntamenti attesi da tutta la cittadinanza, in quanto espressione di una collettività e di una storia legata allo spirito dell’intera comunità“, anticipando la presenza di concerti, spettacoli di cabaret, rassegne jazz, sfilate di moda, esibizioni sportive, iniziative folkloristiche e sagre dedicate alle tradizioni marinare della città.