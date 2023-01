Primo piano Augusta, via alla manutenzione straordinaria dei parchi giochi comunali di

AUGUSTA – Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria delle aree pubbliche adibite a parchi giochi nel territorio. L’amministrazione comunale ha dato disposizione alla ditta, affidataria dei “lavori di fornitura e posa in opera” delle nuove installazioni, di partire dall’area gioco adiacente al cosiddetto campetto “Carrubba” (vedi foto di copertina), nel quartiere Terravecchia-Paradiso.

A tal fine, il Comune aveva proceduto, lo scorso 17 novembre, all’affidamento diretto a una ditta catanese per 48mila 739 euro (Iva compresa), a valere sul bilancio comunale 2022, motivando il ricorso alla procedura semplificata perché per l’appalto in questione non si è ritenuto “possibile ed economicamente conveniente – si legge nella determina settoriale – la suddivisione in lotti funzionali, per la modesta entità dei lavori“.

Per quanto riguarda il parco giochi al campetto “Carrubba”, già ricompreso in un generale progetto di riqualificazione dell’area eseguita nel 2018, “l’area sarà inagibile per qualche giorno – ha riferito l’assessore al Decoro urbano, Rosario Sicari – perché verranno riverniciati tutti i giochi, verranno controllate ed eventualmente sostituite le parti meccaniche, verrà dismessa la giostra con lo scivolo (inutilizzabile e pericolante) e installata una nuova con doppio scivolo e arrampicata. Inoltre, verrà ripristinata a regola d’arte la pavimentazione antitrauma“.

“Ed è solo l’inizio per la riqualificazione di tutta la zona – ha aggiunto l’assessore, ricordando altri progetti – Accanto, infatti, sono già iniziati il lavori per la creazione dell’area fitness e, a breve, arriveranno gli attrezzi per il workout. Un progetto analogo verrà realizzato nell’area riqualificata di via Brenta (al Monte, ndr)”.

Tornando al suddetto appalto di fornitura e posa in opera dei nuovi giochi, i lavori interesseranno, “nelle prossime settimane“, anche le aree gioco alla Borgata (nei pressi dell’istituto comprensivo “Domenico Costa”) e ai giardini pubblici. Proprio il parco giochi a levante della villa comunale, all’inizio dell’anno, è stato oggetto di una lettera-sfogo del padre di una bimba di 10 anni, che ne ha contestato la mancata manutenzione. Parole che l’assessore Sicari ha bollato, alcuni giorni dopo, come “una inutile polemica fondata sulla strumentalizzazione“, annunciando l’imminente inizio dei suddetti lavori.