Eventi Augusta, “Voci di donna”, pittrici e fotografe in mostra al palazzo di città contro la violenza sulle donne di

AUGUSTA – Dodici artiste, tra pittrici e fotografe, unite per raccontare l’universo femminile attraverso linguaggi espressivi differenti e promuovere una riflessione sulla violenza di genere. Si intitola “Voci di donna – Colori contro il silenzio” la mostra collettiva d’arte in programma dal 25 novembre al 1° dicembre al Palazzo di città, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’iniziativa, promossa dalla pittrice Elena Lucca (nella foto di repertorio in copertina), si svolgerà con il patrocinio del Comune di Augusta. La presentazione è fissata per mercoledì 25 novembre, alle ore 17, nella sede municipale. La direzione artistica è della stessa Elena Lucca, con la partecipazione della storica dell’arte Ornella Spina.

La collettiva riunisce dodici artiste del territorio e dei comuni limitrofi, chiamate a interpretare, attraverso pittura e fotografia, la figura femminile nelle sue molteplici dimensioni: bellezza, forza, fragilità e capacità di rinascita.

Tre le fotografe partecipanti: Mariella Amara, Tiziana Innao e Gio La Mendola. Nove le pittrici: Lisa Barbera, Antonia Bellistri, Antonella Gentile, Chiara Lazzano, Marisa Leanza, Elena Lucca, Rita Maimonte, Katty Nitto e Michelle Pruiti Ciarello.

La scelta di una collettiva interamente al femminile assume un preciso significato culturale. Come spiegato nella nota di presentazione della mostra, non risponde a una volontà di esclusione, ma al desiderio di valorizzare le espressioni artistiche delle donne, il cui contributo è stato a lungo marginalizzato nella storia dell’arte e della società.

Al centro dell’iniziativa, il contrasto alla violenza sulle donne, affrontato non soltanto attraverso il richiamo alla cronaca dei femminicidi, ma anche mediante una riflessione sulle disuguaglianze, sugli stereotipi e sui condizionamenti culturali che hanno storicamente limitato la libertà e l’autodeterminazione femminile.

“Il femminicidio è l’espressione più estrema di una cultura del possesso, del controllo e della negazione della libertà dell’altro“, si legge nella nota, che richiama la necessità di considerare la violenza di genere una questione sociale e culturale, e non un problema esclusivamente privato.

In questa prospettiva, le opere esposte intendono andare oltre la rappresentazione estetica della donna, dando forma a identità, emozioni, esperienze e aspirazioni. Tele e fotografie diventano così strumenti di sensibilizzazione, capaci di sollecitare interrogativi e favorire una maggiore consapevolezza. L’obiettivo dichiarato dagli organizzatori è anche quello di valorizzare la creatività femminile del territorio, riconoscendo nell’arte uno strumento di dialogo e di cambiamento sociale.

La mostra si inserisce nel quadro delle iniziative legate al 25 novembre, con l’intento di contribuire alla diffusione di una cultura fondata sul rispetto, sulla parità e sul riconoscimento della dignità della persona.

“Con “Voci di donna – Colori contro il silenzio” vogliamo ricordare chi non ha più voce, sostenere chi continua a lottare e offrire uno spazio in cui l’arte diventi testimonianza, memoria e speranza“, conclude la nota di presentazione.