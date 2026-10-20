Primo piano Augusta, “zio Giulio” Senaglia: il Palajonio da riaprire e i giovani talenti penalizzati di

di Sebastiano Salemi

AUGUSTA – Una vita dedicata al pallone, prima da atleta e poi da tecnico e collaboratore di diverse società sportive cittadine. Giulio Senaglia, per tutti affettuosamente “zio Giulio”, ha attraversato da protagonista appassionato oltre mezzo secolo di sport augustano. Personaggio assai noto in città, non soltanto negli ambienti sportivi, ha recentemente festeggiato con gli affetti più cari, parenti e amici, il suo ottantesimo compleanno.

Classe 1946, ex portiere dilettante di buon livello tecnico, ha calcato sin da giovanissimo i campi sportivi di mezza Sicilia. Il suo più grande rammarico sportivo resta quello di non aver potuto rispondere alla chiamata del Palermo.

“A diciassette anni – racconta “zio Giulio” – ero un portiere di talento e il mio nome era attenzionato dai talent scout di diverse società isolane, anche professionistiche. Mi vennero a cercare dal Palermo sino al mio posto di lavoro per chiedermi di far parte della rosa della formazione rosanero, ma mio padre, che era anche il mio datore di lavoro, non ne volle sapere. Ogni tanto ci ripenso, non senza rimpianti…“.

La carriera sportiva di Giulio Senaglia è lunga e ricca di soddisfazioni. Una volta appese le scarpe al chiodo, non ha abbandonato il calcio. Per oltre quindici anni ha svolto il ruolo di preparatore dei portieri e assistente tecnico in varie squadre del territorio, continuando a scendere in campo nei tornei amatoriali fino all’età di 65 anni.

Dal calcio a undici è passato al calcio a cinque, entrando a far parte prima dello staff tecnico del Villa Passanisi C5 e poi diventando uno dei collaboratori di riferimento nelle stagioni d’oro del Maritime Futsal Augusta, culminate nella grande cavalcata dalla serie B alla massima serie del futsal nazionale. Senaglia è stato anche per tanti anni tra i più preziosi collaboratori e tecnici delle formazioni giovanili dello Sportland 2000.

“Oggi che ho raggiunto questa venerabile età – commenta soddisfatto “zio Giulio” – mi reputo orgoglioso e fiero del mio trascorso sportivo di atleta e tecnico e della mia famiglia che mi ha sempre supportato. Questa mia ricorrenza tra l’altro coincide anche con un mio grande desiderio che si è realizzato: la riapertura all’attività agonistica dopo oltre vent’anni del campo sportivo “Fontana“, a cui mi legano ricordi indelebili di eventi che appartengono ormai a un’altra generazione. Mi auguro ora che al più presto anche il Palajonio, che era considerato il tempio del futsal siciliano, venga al più presto riaperto. Augusta è sempre stata una vera e propria fucina di giovani talenti – sottolinea – ma la mancanza di impianti sportivi comunali in questi lunghi anni ha mortificato e spento le ambizioni di molti giovani che avevano un notevole potenziale tecnico“.

Parole che, attraverso i ricordi di una lunga esperienza sportiva, richiamano l’attenzione anche sulle opportunità da offrire alle nuove generazioni e sull’importanza degli impianti per la crescita dello sport cittadino.

Nonostante gli anni, Giulio Senaglia mantiene immutata la sua passione per il calcio e la riapertura del campo comunale “Fontana” ha dato nuova linfa al suo entusiasmo. Ancora oggi è una presenza abituale sugli spalti dell’impianto riqualificato, per seguire le partite delle squadre augustane e continuare a vivere da vicino lo sport al quale ha dedicato gran parte della propria vita.