Primo piano Auto in fiamme nella galleria Cozzo Battaglia sull’autostrada Catania-Siracusa: traffico rallentato di

AUGUSTA – Momenti di apprensione poco dopo mezzogiorno di oggi sull’autostrada Catania-Siracusa, dove un’autovettura è stata interessata da un incendio all’interno della galleria Cozzo Battaglia, lungo la carreggiata in direzione del capoluogo etneo, nel territorio comunale di Augusta.

L’incendio ha provocato una densa colonna di fumo che ha rapidamente invaso la galleria, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco e della polizia stradale, rispettivamente per mettere in sicurezza l’area e consentire le operazioni di spegnimento e di gestione della viabilità.

Per circa un’ora il traffico veicolare ha subito forti rallentamenti, con la formazione di code dovute al restringimento della carreggiata disposto per consentire l’intervento dei soccorsi in condizioni di sicurezza. La circolazione ha iniziato a tornare progressivamente alla normalità dopo le ore 14.

Le cause che hanno provocato l’incendio sono in corso di accertamento. Secondo le prime informazioni, non si registrano persone ferite.