Primo piano Automobilismo, vittoria augustana al Concordia di Favara nel ricordo di Salvo Centamore di

AUGUSTA – Forti emozioni nel weekend trascorso all’autodromo Concordia di Favara (Agrigento), dove si è svolta la penultima tappa del campionato regionale di formula junior “Rfr Trophy” valevole quale seconda edizione del memorial “Salvo Centamore”, augustano, imprenditore e appassionato di motori, scomparso nell’aprile dello scorso anno.

Il figlio Camillo, in pista a bordo della sua Corsini, ha bissato il successo della precedente edizione, circondato dall’affetto dei familiari (vedi foto di copertina) e del “circus” regionale della formula junior messo in piedi dal team manager Giovanni Grasso.

Nel circuito agrigentino, il pilota augustano ha dovuto fare i conti con diversi problemi tecnici, dalla rottura della frizione nelle prove libere della domenica mattina, a noie dovute al paraolio del cambio in gara. Nonostante ciò, è riuscito a realizzare spettacolari rimonte, tra le dieci autovetture al via, partendo dall’ultima posizione in griglia sia in gara 1 che in gara 2 e vincendo entrambe le gare.

Ecco le commosse parole di Camillo Centamore a La Gazzetta Augustana.it: “Grazie a Giovanni Grasso, che ha fortemente voluto organizzare l’evento, e a tutti partecipanti alla gara, che hanno tenuto vivo il ricordo di mio papà – riferisce – L’emozione è stata tanta, anche perché ho avuto qui tutta la mia famiglia, insieme a Sebastiano Giardina (presidente Augusta Racing Motorsport, ndr), a Francesco Giangrande. Per me è motivo d’orgoglio dare certe soddisfazioni, a loro e a mio papà. Vorrei dedicare questa vittoria – conclude Centamore – a una persona che, per motivi di salute, non ha potuto essere presente qui ad Agrigento, pur tenendoci tantissimo, che è Gianfranco Fiasco, amico e tuttofare di fiducia“.