Primo piano Autostrada Catania-Siracusa, chiusure notturne tra 15 e 24 settembre di

AUGUSTA – A partire da questa sera, martedì 15 settembre, sono disposte chiusure notturne lungo l’intera autostrada Catania-Siracusa compresa tra lo svincolo di Augusta (nella foto di repertorio in copertina) e la Zona industriale di Catania, per consentire “interventi di ammodernamento del sistema di ventilazione delle gallerie“.

Le limitazioni, disposte e rese note da Anas, saranno in vigore nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6 del mattino successivo e saranno articolate in due distinte fasi, una per ciascuna direzione di marcia.

Fino a venerdì 18 settembre, durante le ore notturne, sarà chiusa al traffico la carreggiata in direzione Catania. La chiusura interesserà quindi sostanzialmente l’intero asse autostradale da Augusta fino all’area industriale etnea e comprenderà anche le rampe dello svincolo di Lentini in direzione Catania.

La seconda fase dei lavori è invece prevista da lunedì 21 a giovedì 24 settembre, sempre dalle ore 22 alle 6. In questo caso sarà chiusa la carreggiata in direzione Siracusa. Anche durante questa fase saranno interessate dalla limitazione le rampe dello svincolo di Lentini, questa volta nella direzione di marcia verso Siracusa.

La scelta di eseguire i lavori esclusivamente nelle ore notturne, sottolinea Anas, è finalizzata a “contenere i disagi alla circolazione nelle fasce di maggiore traffico“.

Durante le chiusure, i percorsi alternativi saranno indicati sul posto mediante apposita segnaletica.