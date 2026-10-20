Primo piano Autotrasporto, revocato il fermo dei Tir in Sicilia. Resta lo stato di agitazione di

Revocato il fermo dei servizi di autotrasporto merci in Sicilia proclamato dal Comitato trasportatori siciliani (Cts), che dal 16 ottobre aveva sospeso le attività delle imprese aderenti, in particolare la movimentazione dei semirimorchi nei porti dell’Isola. La decisione è arrivata oggi, martedì 20 ottobre, dopo il confronto a Milano con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. La protesta viene interrotta, ma le aziende rimangono in stato di agitazione fino alla definizione delle questioni ancora aperte.

Il fermo, di rilevanza regionale, era stato proclamato formalmente lo scorso 28 settembre per il periodo compreso tra le prime ore del 16 ottobre e la mezzanotte del 20 ottobre. Alla base della mobilitazione, il rincaro del gasolio, i ritardi nell’erogazione degli incentivi del programma “Sea modal shift“, promosso dal Mit e destinato a sostenere il trasferimento del trasporto merci dalla strada al mare, inoltre le difficoltà economiche denunciate dalle imprese del settore. Nei giorni scorsi il Comitato aveva prospettato il prolungamento della protesta fino al 27 ottobre in assenza di impegni formali del governo nazionale.

Secondo quanto comunicato dai rappresentanti dell’autotrasporto siciliano, il confronto ministeriale ha consentito di ottenere risposte positive sulla quasi totalità delle richieste presentate. Tra gli impegni annunciati figurano lo sblocco di circa 104 milioni di euro di pagamenti arretrati del “Sea modal shift”, ulteriori 50 milioni per l’annualità 2026-2027 e lo sblocco dei crediti d’imposta sul gasolio relativi alle domande già presentate. Il viceministro Edoardo Rixi, al termine del tavolo ministeriale, ha annunciato l’avvio dell’erogazione di contributi per circa 480 milioni di euro, riferiti alle richieste pervenute fino ad agosto.

Restano invece da definire, secondo il Comitato, le coperture finanziarie per estendere di ulteriori quattro mesi il credito d’imposta sul gasolio e per introdurre contributi destinati a contenere i costi dell’attraversamento dello Stretto di Messina. Questioni che dovrebbero essere affrontate nell’ambito di un tavolo permanente dedicato al Mezzogiorno.

Soddisfazione per la decisione degli autotrasportatori viene espressa, nel pomeriggio di oggi, dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che sottolinea come la revoca consenta di scongiurare ulteriori pesanti ripercussioni sull’economia dell’Isola. “Ringrazio il ministro Matteo Salvini – dichiara Schifani – con il quale avevo avuto un’interlocuzione nei giorni scorsi proprio per sollecitare una soluzione alla vertenza. Il confronto ha dato risultati positivi e mi auguro che anche le questioni ancora aperte possano trovare presto una risposta. Da parte nostra, abbiamo già previsto ulteriori risorse per il settore nel disegno di legge sulle variazioni di bilancio attualmente all’esame dell’Ars, a conferma dell’attenzione del governo regionale verso una categoria strategica per l’economia siciliana“.

(Foto di copertina: generica)