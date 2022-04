Primo piano Brucoli, atto di indirizzo dell’amministrazione per realizzare un parcheggio di

AUGUSTA – L’amministrazione comunale intende acquisire e riqualificare il terreno di proprietà dell’Enel alle porte di Brucoli (nella foto di repertorio in copertina), che stagionalmente viene concesso in comodato d’uso al Comune per garantire almeno un’area di sosta ampia all’utenza del borgo marinaro che vede un afflusso importante da aprile a settembre, periodo in cui viene istituita la Ztl serale.

Con delibera di giunta del 31 marzo, è stato infatti approvato l’atto di indirizzo, nei confronti degli uffici del quinto settore Pianificazione del territorio, d’avvio della procedura per la “redazione e approvazione” di un progetto di fattibilità tecnica ed economica di un parcheggio e servizi annessi sull’area, da Prg, in zona “F”. A tal fine viene dato impulso alla contestuale “dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità dell’opera“, per la “apposizione di vincolo preordinato all’esproprio“. Nella stessa delibera si individua quale responsabile unico del procedimento (Rup), il responsabile del quinto settore.

Nelle scorse primavere-estati, la principale area di sosta di Brucoli ha avuto bisogno di pulizie straordinarie assicurate talvolta dalla squadra lavori comunale, altre volte dai commercianti del borgo. Nel 2018 il terreno dell’Enel era stato oggetto di un avviso di indagine di mercato da parte della passata amministrazione, che intendeva affidare in concessione a privati il servizio di parcheggio a pagamento per tre anni, prevedendo opere e tariffe di base. Ma l’iniziativa cadde nel vuoto.

L’attuale assessore-consigliere Peppe Tedesco, che detiene le deleghe all’Urbanistica e a Brucoli, ritiene la recente delibera di giunta “un atto fondamentale di questa amministrazione che ci consente di avviare l’iter per la riqualificazione dell’area“. “Questo – aggiunge – favorirà Brucoli dal punto di vista turistico e commerciale ma garantisce anche l’ordine e la disciplina della circolazione veicolare e pedonale, riducendo inoltre il traffico soprattutto nei mesi estivi“. “Sono molto soddisfatto di questo primo passo (mai realizzato in precedenza) perché considero Brucoli una delle nostre più belle realtà – conclude l’assessore – Metto in evidenza e ringrazio personalmente il sindaco per la sua determinazione in merito“.

“Un plauso al sindaco e tutta l’amministrazione comunale” viene espresso contestualmente dal capogruppo consiliare di “Passo avanti per Augusta”, Giuseppe Assenza e Roberto Conti, che insieme a Tedesco compongono il gruppo di maggioranza, “per questo importante traguardo di riqualificazione e di altri progetti che seguiranno per la valorizzazione di Brucoli“.