Cronaca Brucoli, denunciato titolare di un rimessaggio: maxi multa. Giro di vite anche su occupazioni abusive del demanio marittimo di

AUGUSTA – Controlli congiunti nella mattinata di ieri, a Brucoli, da parte dei Carabinieri e della Guardia costiera di Augusta, impegnati in un servizio coordinato di controllo del territorio che ha visto anche il supporto dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro (Nil) di Siracusa e del nucleo cinofili di Nicolosi.

L’attività ispettiva si è concentrata in particolare su alcuni depositi di rimessaggio per imbarcazioni presenti nel borgo marinaro, oltre che su controlli alla circolazione stradale.

L’intervento più rilevante ha riguardato il titolare di un deposito di rimessaggio. Come riferiscono i Carabinieri, un 43enne, “con precedenti penali per reati contro il patrimonio“, titolare di un deposito di rimessaggio per imbarcazioni, è stato denunciato in stato di libertà per presunte “violazioni in materia di tutela della salute, sicurezza nei luoghi di lavoro e giuslavoristica“. Sono state elevate, a carico della sua attività, sanzioni amministrative per oltre 20mila euro.

Parallelamente, la Guardia costiera ha svolto verifiche sul demanio marittimo, intervenendo contro occupazioni abusive. Secondo quanto comunicato, nell’ambito degli accertamenti di competenza, ha inoltre sgomberato l’area demaniale occupata abusivamente da boe e natanti emettendo 32 diffide di rimozione.

Nel corso del servizio sono stati effettuati anche controlli alla circolazione stradale. I militari hanno identificato 22 persone, controllato 15 veicoli e contestato violazioni del Codice della strada per un importo complessivo di 531 euro. Quest’ultimo aspetto rappresenta un’attività ordinaria di verifica svolta nell’ambito dell’operazione congiunta.