Primo piano Brucoli, partiti i lavori al Castello aragonese di

AUGUSTA – È partito nelle scorse settimane il cantiere per i lavori di restauro del Castello aragonese di Brucoli. Gli operai stanno per ultimare il montaggio dei ponteggi, che dal piano terra circondano i livelli superiori (vedi foto esclusive in copertina e all’interno).

Il contratto di appalto è stato firmato, all’inizio dell’estate, dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Siracusa, quale ente appaltante per conto della Regione, e dall’impresa aggiudicataria, la “Venezia srl” di Villafranca Sicula (Agrigento). Un contratto che prevede il fine lavori dodici mesi dopo la consegna, formalizzata il 15 settembre scorso e fissando quindi, come riporta il cartello di cantiere, la conclusione delle opere entro il 15 settembre 2024.

La procedura di gara, espletata dall’Urega un anno fa con il criterio del minor prezzo, si chiuse con l’aggiudicazione all’impresa agrigentina per la somma netta contrattuale di 1 milione 290mila 839 euro (Iva esclusa), avendo offerto un ribasso del 30,5580 per cento sui lavori a base d’asta.

L’importo complessivo previsto nel bando per l’intervento era pari a 2 milioni 478mila euro, finanziato con risorse a valere sul “Patto per la Sicilia” (Fsc 2014-2020), di cui 1 milione 800mila per totale lavori e 678mila quali somme a disposizione dell’amministrazione.

Ricordiamo che, nel novembre del 2021, fu firmato un protocollo d’intesa tra Comune e Agenzia del Demanio per consentire all’ente locale di ottenere l’affidamento in concessione del Castello aragonese, oltre che dell’Hangar per dirigibili (qui il nostro articolo di approfondimento sul protocollo d’intesa).