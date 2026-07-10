Primo piano Brucoli su Rai 1 con le escursioni in gommone accessibile di Alessandro Settipani di

AUGUSTA – Le acque e la costa di Brucoli, insieme a una delle più longeve esperienze locali di turismo accessibile, approdano su Rai 1. Sarà trasmesso venerdì prossimo, a partire dalle ore 12, all’interno del programma Camper – Osteria Italia, il servizio dedicato all’iniziativa che dal 2015 Alessandro Settipani porta avanti nel borgo marinaro di Brucoli, offrendo gratuitamente giornate di mare a persone con disabilità provenienti da tutta Italia.

Il servizio sarà proposto nella rubrica dedicata al turismo accessibile e all’inclusione, condotta dall’attrice e scrittrice Antonella Ferrari, che nelle scorse settimane ha raggiunto Brucoli con la troupe Rai per raccontare da vicino un progetto nato dalla passione e dall’impegno personale di Settipani, egli stesso in carrozzina.

La nuova stagione dell’iniziativa locale ha preso il via lo scorso 20 giugno, segnando una ripartenza particolarmente significativa dopo i gravi danni provocati dal ciclone Harry, che a gennaio ha completamente distrutto, tra l’altro, il pontile al quale è ormeggiato il gommone accessibile.

A inaugurare simbolicamente la nuova stagione è stata proprio Antonella Ferrari che, dopo l’intervista realizzata per la trasmissione, ha condiviso insieme alla troupe televisiva un’escursione lungo la costa di Brucoli a bordo del gommone completamente accessibile, documentando un’esperienza che coniuga inclusione, mare e valorizzazione del territorio.

Settipani è il proprietario del gommone appositamente modificato per consentire la conduzione e la fruizione anche a persone con disabilità motoria. Ogni estate, insieme ai propri congiunti, accoglie gratuitamente famiglie, associazioni e cooperative provenienti da ogni parte d’Italia, offrendo giornate di mare senza barriere tra le insenature della costa augustana. Nel corso degli anni il progetto si è progressivamente ampliato, coinvolgendo anche persone con disabilità psico-fisiche, attività dedicate all’accessibilità del mare e collaborazioni con realtà del territorio, trasformandosi in un punto di riferimento per il turismo inclusivo.

Fondamentale anche quest’anno il sostegno ricevuto dalla struttura che ospita l’imbarcazione, insistente sul cosiddetto lungomare di Brucoli. “Come ogni anno ci tengo a ringraziare l’associazione “Mare nostrum”, la famiglia Romano e i suoi dipendenti che, in poco tempo ma con tanti sacrifici, sono riusciti a realizzare un nuovo pontile e una nuova postazione molto più accessibile e confortevole degli altri anni“, sottolinea Settipani.

La messa in onda del servizio su Rai 1 rappresenterà un’importante vetrina nazionale non solo per l’impegno ultradecennale di Alessandro Settipani, ma anche per Brucoli e per il territorio di Augusta, mostrando come inclusione, solidarietà e valorizzazione delle bellezze naturali possano convivere in un’esperienza capace di abbattere concretamente ogni barriera.