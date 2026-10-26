Sport Calcio Eccellenza, l’Augusta Fc rompe il digiuno: prima vittoria e sorpasso in coda di

AUGUSTA – Prima vittoria stagionale, primi gol in campionato e ultimo posto abbandonato. L’Augusta Football Club supera per 2-0 l’Atletico Catania Viagrande al campo comunale “Fontana”, nella settima giornata del girone B di Eccellenza, disputata ieri, domenica 25 ottobre. A decidere lo scontro diretto in fondo alla classifica sono le reti di Jonis Khoris e Alessio Ferla, realizzate nel giro di pochi minuti nella ripresa.

Un successo che permette alla formazione augustana di interrompere una serie di sei giornate senza vittorie, caratterizzate da un pareggio e cinque sconfitte, e di conquistare i primi tre punti pieni del campionato. L’Augusta sale così a quota 4, agganciando lo Sport Club Palazzolo al quattordicesimo posto e precedendolo per differenza reti. Scivola invece in ultima posizione solitaria proprio l’Atletico Catania Viagrande, fermo a 3 punti.

Il primo tempo si apre con una lunga fase di equilibrio, senza occasioni significative nei primi venti minuti. Al 27′ Castrogiovanni tenta una rovesciata senza trovare la rete, mentre cinque minuti più tardi Ferla sfiora il palo con una conclusione in girata. Al 40′ viene annullato per fuorigioco un gol dello stesso Ferla, su assist di Puzzo. Gli ospiti rispondono al 41′ con Gomes Dos Reis, fermato dal portiere Lumia, e due minuti dopo con un colpo di testa di La Rosa che termina fuori. Le squadre vanno al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa l’Augusta aumenta la pressione offensiva. Al 60′ Ferla, servito da Esposito, manca di poco la porta con una conclusione acrobatica. Al 71′ Migneco impegna dalla distanza il portiere avversario, che devia in calcio d’angolo. Sugli sviluppi del corner Khoris, entrato al 64′ al posto di Castrogiovanni, cerca la rete di testa senza trovare lo specchio. È proprio il neoacquisto Jonis Khoris a sbloccare poco dopo il risultato, risolvendo una mischia nell’area avversaria. Trascorrono appena due minuti e arriva il raddoppio: Alessio Ferla, servito da Migneco, conclude di sinistro nell’angolo basso della porta difesa da Di Martino, fissando il punteggio sul 2-0.

Nel finale gli ospiti tentano di rendersi pericolosi in contropiede, mentre l’Augusta sfiora la terza rete con Migneco, prima con una conclusione fuori misura all’89’ e poi con un tiro respinto dal portiere durante il recupero.

Nel comunicato stampa diffuso al termine dell’incontro, la società guidata dal presidente Simone Lo Nigro parla di “prestazione maiuscola” e pone l’accento anche sull’impiego dei più giovani, sottolineando l'”impeccabile prestazione” di Matteo Santoro, classe 2010, e Gabriele Citino, classe 2009, rimasti in campo per oltre sessanta minuti. La prima vittoria stagionale, insomma, “fa morale e aumenta l’entusiasmo” della squadra e dello staff tecnico.

Il successo assume particolare rilievo anche per la classifica, con l’Augusta che, dopo sei giornate senza reti all’attivo, trova nella stessa partita i primi gol e la prima vittoria della stagione. Resta una sola la lunghezza di vantaggio sull’ultima posizione.

Nel prossimo turno, in programma domenica 1° novembre, i neroverdi saranno impegnati in trasferta nel confronto provinciale con il Melilli, che occupa la nona posizione con 8 punti ed è reduce dal pareggio per 1-1 sul campo della Messana Riviera.