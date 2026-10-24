Primo piano Calcio Promozione: Atletico Megara al secondo posto provvisorio, prima storica vittoria per la Megarese di

AUGUSTA – Sabato di successi per le due formazioni calcistiche di Augusta impegnate nel campionato regionale di Promozione. Nella sesta giornata del girone D, l’Atletico Megara 1908 supera nettamente il Serradifalco per 4-1 e sale al secondo posto provvisorio in classifica, mentre la neonata Megarese conquista la prima vittoria della sua storia, imponendosi per 2-0 in trasferta contro il Pro Ragusa.

L’Atletico Megara, guidato dall’allenatore Elio Moncada, si aggiudica il confronto diretto con il Serradifalco, che si presentava al “Fontana” da secondo in classifica e ancora imbattuto. I neroverdi conquistano così la seconda vittoria consecutiva, dopo il 4-1 inflitto in trasferta al Ragusa Boys, portandosi a 13 punti in sei giornate, a pari merito proprio con il Serradifalco e a due lunghezze dalla capolista Santa Croce Soccer, che deve ancora disputare la propria partita. La seconda posizione resta dunque provvisoria, in attesa delle altre gare del turno in programma domani, domenica 25 ottobre.

La formazione neroverde (nella foto di copertina) indirizza l’incontro già nei primi venti minuti. Al 15′ Sinatra sblocca il risultato sugli sviluppi di un calcio piazzato, quindi firma il raddoppio appena tre minuti dopo, su assist di Francesco Scapellato. Immediata la reazione degli ospiti, che al 19′ accorciano le distanze con D’Anca, servito da Salvo. Il Serradifalco prova a ristabilire la parità, ma trova sulla propria strada il portiere D’Asero, decisivo su una conclusione di Zouine. Nella ripresa, dopo una fase di pressione degli ospiti, l’Atletico Megara allunga al 63′ con Francesco Scapellato, servito da Sinatra, e chiude definitivamente i conti al 67′ con Carbonaro, pronto a ribadire in rete una respinta del portiere Governali su punizione di Fichera.

La società dell’amministratore delegato Roy Ferreri, nella propria nota stampa, parla di “una vittoria meritata, di grande spessore“, sottolineando il valore del successo ottenuto contro una delle formazioni protagoniste di questo avvio di campionato.

Giornata da ricordare anche per la Megarese, società costituita in estate, che festeggia il primo successo della propria storia nel campionato di Promozione. La formazione neroverde, ancora alla ricerca di un allenatore dopo le dimissioni di Ciccio Insanguine, espugna il campo del Pro Ragusa per 2-0, grazie alle reti realizzate entrambe nel primo tempo da Santo Carpinteri, al 25′, e da Fofò Sollano, al 35′.

Un risultato significativo per la giovane compagine augustana, reduce dalla pesante sconfitta casalinga contro il Sant’Anna Enna, che permette di salire a quota 5 punti in sei partite, frutto di una vittoria e due pareggi, raggiungendo in classifica proprio il Pro Ragusa.

A commentare il successo è il presidente della Megarese, Concetto Cacciaguerra, che invita a mantenere equilibrio nei giudizi: “Ribadisco che oggi non siamo campioni e quando abbiamo perso non eravamo scarsi“. “Anche se sul piano del gioco siamo stati deficitari – ammette – oggi ho visto una prestazione gagliarda, una squadra combattiva che ha lottato su ogni pallone“.

Per le due formazioni neroverdi in Promozione, dunque, un sabato luminoso ma con prospettive differenti, che il prosieguo del campionato potrà definire.