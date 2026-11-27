Primo piano Calcio Promozione, vigilia dell’inedito derby tra Megara e Megarese: le dichiarazioni di

di Sebastiano Salemi

AUGUSTA – Il big match della 12ª giornata del girone di andata del campionato regionale di Promozione girone D sarà di scena sabato 28 novembre (calcio d’inizio alla ore 15) al “Fontana”. Si giocherà infatti un inedito derby neroverde tra Atletico Megara 1908 del patron Elio Coppola e Megarese di Concetto Cacciaguerra, primo incrocio tra le due squadre.

L’ultima stracittadina nel campionato di Promozione risale alla stagione 1976-77 tra Megara 1908 e U.S. Borgata Augusta. Altri derby augustani si sono vissuti negli anni seguenti ma in categorie inferiori.

La posta in palio è alta, non solo per la classifica. Le due squadre hanno infatti necessità dei 3 punti, non solo per mantenere le ambizioni e i rispettivi obiettivi di classifica ma anche per ribadire le gerarchie di una sana rivalità sportiva.

Il pronostico vede nettamente favorito il Megara, reduce da una convincente vittoria esterna e che naviga nei quartieri alti della classifica in piena zona play-off, al 4° posto con 23 punti, a ridosso della battistrada Santa Croce. Mentre i cugini della Megarese, impelagati più che mai nella zona pericolosa della graduatoria condividendo l’ultima posizione con la Sommatinese a quota 8 punti, nonostante il grande impegno dopo aver subito l’ennesima battuta d’arresto casalinga, hanno necessità di far punti per non perdere terreno nei confronti delle dirette concorrenti nella lotta per la salvezza. Ci si attende una gara bella ed avvincente tra due degne contendenti, all’insegna del fair play dentro e fuori il rettangolo di gioco.

Alla vigilia della sfida, il presidente della Megarese, Cacciaguerra dichiara: “Ci aspetta un derby che sulla carta ha un pronostico segnato, ma il calcio vive proprio per ribaltare ciò che sembra già scritto. Affrontiamo il Megara, una vera corazzata costruita per vincere il campionato, mentre noi siamo lì dietro, penultimi in classifica. Non ci nascondiamo dietro i numeri e conosciamo bene il valore di chi avremo di fronte, ma non scenderemo in campo con il timore. Andremo al “Fontana” con decisione, con la testa sgombra e con la voglia di lottare su ogni pallone, consapevoli del percorso che stiamo facendo con questo gruppo e con lo staff. Sappiamo da dove partiamo e quali difficoltà affrontiamo, ma proprio nei momenti duri si vede il carattere di una squadra. Daremo tutto per onorare la maglia e per cercare di portare in alto i colori neroverdi davanti alla nostra gente”.

Torna a parlare per il Megara il patron Coppola, che commenta: “Non sarà una gara come le altre, inutile nasconderlo. Per chi è augustano ed ha a cuore le sorti del calcio cittadino non può non vivere un derby con emozioni forti. C’è grande rispetto per la Megarese e per i sacrifici di Cacciaguerra ma è chiaro che cercheremo di vincere per gli obiettivi che ci siamo preposti. I derby, poi sfuggono sempre a qualsiasi pronostico e dovremo fare molta attenzione. Ma sarà bello viverlo, comunque, e spero che sia una gran bella festa di sport come a questi livelli non avveniva per la nostra città da tempo“.