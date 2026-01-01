Primo piano Capodanno 2026, il primo nato in provincia di Siracusa è Salvatore di

SIRACUSA – È Salvatore il primo nato del 2026 in provincia di Siracusa. Il lieto evento si è verificato 16 minuti dopo la mezzanotte del 1° gennaio, alle ore 00,16, nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale “Di Maria” di Avola.

Il parto, avvenuto in modo naturale, si è svolto nel reparto diretto dal dottor Rosario Zarbo. Alla nascita il piccolo pesava 3,330 chilogrammi ed è il primogenito di Alessia Mauro e Corrado Vaccarella, entrambi residenti ad Avola.

Alla famiglia sono giunti gli auguri della Direzione strategica dell’Asp di Siracusa, che ha rivolto un messaggio di benvenuto al primo nuovo nato dell’anno nel territorio provinciale.