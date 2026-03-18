Primo piano Carcere di Augusta, nuova aggressione a un agente: 20 giorni di prognosi. Fns Cisl: “Siamo allo stremo” di

AUGUSTA – “Siamo allo stremo delle forze, purtroppo nessuno ascolta il nostro grido di allarme”. Questo lo stato d’animo, espresso dalla Fns Cisl, degli agenti penitenziari della Casa di reclusione di Brucoli dopo i più recenti episodi di violenza avvenuti all’interno della struttura carceraria.

“La situazione è sempre più critica a causa di una popolazione detenuta refrattaria al rispetto delle regole, abituata da anni alla consapevolezza che tutto gli è dovuto – commenta la segreteria territoriale della Fns Cisl di Ragusa-Siracusa – Uno stillicidio continuo il ripetersi di eventi critici contro il personale di Polizia penitenziaria di Augusta: nelle giornate di sabato 14, lunedì 16 e ieri 17 marzo, per motivi futili in tre occasioni diverse, dei detenuti extracomunitari hanno preso a pugni e testate tre agenti procurando lesione gravi. In particolare l’agente aggredito lunedì mattina ha riportato 20 giorni di prognosi salvo complicazioni”.

La segreteria Fns Cisl chiede che la Polizia penitenziaria di Augusta, “che ha pure dimostrato grande professionalità e senso del dovere, non venga messa nelle condizioni di vivere situazioni di alta tensione sotto il profilo della sicurezza e dell’ordine per i ricatti di alcuni ristretti violenti che evidentemente pensano di stare in un albergo e non in un carcere”. Secondo il sindacato, la casa di reclusione di Augusta starebbe “implodendo, affollato da soggetti con chiari problemi comportamentali che destabilizzano l’ordine a la sicurezza interna“.

Ormai da tempo la segreteria provinciale Fns Cisl denuncia la “grave carenza di personale” che affligge il carcere di Augusta. Secondo i dati diramati dal sindacato, la struttura ospiterebbe attualmente circa 600 detenuti, nonostante la capienza regolamentare sia di soli 339 posti. “Ciò ha portato a un tasso di sovraffollamento del 200 per cento, ben al di sopra della media nazionale“, si sottolinea.

Altra criticità riguarderebbe le celle, “molte delle quali fatiscenti“, giacché risulterebbero “prive di bagni con doccia circa 9 sezioni su 12, per le quali è necessario avviare un programma di ristrutturazione e manutenzione delle celle, garantendo bagni con doccia adeguati in tutte le sezioni“.

Il sindacato snocciola infine una serie di rivendicazioni: “assegnazione di personale di Polizia penitenziaria circa 40 unità ruolo agenti/assistenti e 15 sottufficiali ruolo ispettori e sovrintendenti; allontanamento immediato del detenuto responsabile dell’aggressione nei confronti del personale di Polizia penitenziaria; ripristino delle condizioni pessime strutturali dell’istituto; ripristino immediato di tutte le automatizzazione dei cancelli, ormai da mesi rotti in attesa di fondi da parte del Provveditorato della Regione Sicilia per il ripristino da troppo tempo atteso, che mettono a serio rischio la sicurezza dell’istituto e del personale“.