Primo piano Caro carburanti, nuovo blocco al deposito Sonatrach di Augusta. “Non abbiamo più niente da perdere” di

AUGUSTA – Nuovo blocco dell’accesso ai depositi della raffineria Sonatrach, nella zona industriale tra Augusta e Melilli, per la protesta contro il caro carburanti e il caro vita. Dalle prime ore di questo giovedì mattina, 22 ottobre, e per tutta la mattinata, una lunga coda di autocisterne è rimasta ferma sul tratto della strada provinciale 114 (ex statale 114 Orientale sicula), giacché camion e trattori degli agricoltori sono tornati a manifestare a dieci giorni dalla precedente mobilitazione.

Questa volta, accanto agli operatori del comparto agricolo, sono scesi in strada anche operai metalmeccanici, accomunati dalla richiesta di interventi concreti contro l’aumento del costo della vita e le difficoltà economiche che colpiscono famiglie e attività produttive. Il presidio, che ha impedito l’accesso delle autocisterne ai depositi della raffineria, si è svolto in maniera pacifica e composta, alla presenza delle forze dell’ordine, senza episodi di disordine.

Rispetto alla manifestazione dello scorso 12 ottobre, non si è registrata una partecipazione altrettanto ampia di rappresentanti istituzionali. Unica eccezione rilevata quella del sindaco di Sortino, Vincenzo Parlato, che ha raggiunto nuovamente il presidio per confrontarsi direttamente con i manifestanti e ascoltarne le ragioni.

A prevalere, tra i presenti, sono la preoccupazione per le condizioni economiche e la volontà di richiamare l’attenzione delle istituzioni su una situazione ritenuta ormai insostenibile. “Il motivo è semplice: non arriviamo a fine mese. Non abbiamo più dignità e non abbiamo più niente da perdere. Siamo qui per tutti. Stiamo dando un segnale per far capire a tutti che siamo arrivati al punto di non ritorno“, afferma uno dei manifestanti dinanzi alle telecamere di Local Team.

“Abbiamo bisogno di risposte“, ribadisce un altro partecipante, sintetizzando la richiesta che accomuna le diverse categorie presenti, che lamentano la distanza dei sindacati.

La consapevolezza che le questioni sollevate non possano trovare soluzione esclusivamente a livello locale non attenua, secondo i manifestanti, la necessità di mobilitarsi anche nel Siracusano. “Il problema è sicuramente nazionale – ammette un altro manifestante – ma il territorio deve far sentire la propria voce“.

Non manca il riferimento agli episodi di violenza verificatisi tra il 17 e il 18 ottobre durante le manifestazioni contro il caro vita a Milano, Torino e Bologna. Uno dei partecipanti al presidio sottolinea, con toni polemici, quella che considera una disparità di attenzione mediatica riservata alle proteste pacifiche del Mezzogiorno: “Quaranta bimbi viziati hanno tenuto a soqquadro Milano e ne parla tutta la stampa nazionale e internazionale, mentre di una protesta civilissima fatta al Sud non ne parla nessuno!“.

La mobilitazione odierna segue quella del 12 ottobre, quando agricoltori, allevatori e autotrasportatori avevano presidiato per dodici ore lo stesso tratto della ex statale 114, provocando code e rallentamenti nell’accesso delle autobotti agli impianti. In quell’occasione, a confrontarsi con i manifestanti erano arrivati diversi amministratori locali e rappresentanti politici del territorio.

Intanto, proprio nella giornata odierna, la Regione Siciliana ha annunciato l’approvazione da parte dell’Assemblea regionale siciliana di un pacchetto di interventi a sostegno del comparto agricolo, nell’ambito delle variazioni di bilancio. Tra le misure illustrate dall’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino, figurano ulteriori 23 milioni di euro per contrastare il caro carburante, attraverso un contributo di circa 35 centesimi per litro di gasolio agricolo prelevato nel periodo compreso tra il primo marzo e il 31 ottobre.

Il provvedimento comprende inoltre 50 milioni di euro destinati ai produttori cerealicoli, penalizzati anche dai maggiori costi legati alla condizione di insularità, e 7,9 milioni di euro di contributi straordinari per i Consorzi di bonifica di Agrigento, Enna e Palermo, finalizzati a garantire la continuità degli stipendi e delle attività irrigue.

“Mettiamo a terra – dichiara Sammartino – un pacchetto di interventi che punta a dare risposte immediate alle difficoltà delle imprese agricole siciliane, sostenendo la continuità produttiva, il reddito dei lavoratori e la tenuta di settori fondamentali per l’economia e l’occupazione dell’Isola. Si tratta di risorse in grado di dare una boccata d’ossigeno a un comparto che vive una fase particolarmente delicata. È soltanto un primo passo, per quanto serio e concreto. Serve un impegno collettivo da parte del governo centrale e dell’Europa“.

[AGGIORNAMENTO ore 17] Nel corso della giornata, una delegazione dei manifestanti, insieme ad alcuni “operai del petrolchimico siracusano” e alla portavoce del “Comitato stop veleni Augusta-Priolo-Melilli-Siracusa“, Cinzia Di Modica, hanno partecipato a un incontro in Prefettura a Siracusa, sottoponendo distinte istanze accomunate dalla richiesta di interventi economici a beneficio dei lavoratori e delle comunità locali, attraverso il coinvolgimento delle istituzioni e delle aziende del polo industriale. In particolare, gli operai hanno sollecitato l’apertura di un tavolo di confronto per sostenere il potere d’acquisto delle retribuzioni, proponendo “indennità economiche, premi e buoni spesa“. Il Comitato ambientalista ha invece chiesto il “calmieramento del prezzo dei carburanti, quale misura di compensazione ambientale e sanitaria” per i residenti nei sei comuni dell’Area a elevato rischio di crisi ambientale (Aerca) di Siracusa, attraverso accordi con le aziende petrolchimiche.

Sul fronte delle risposte istituzionali al caro carburanti, oltre agli stanziamenti regionali annunciati stamani, arriva anche un intervento del Governo nazionale. Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo pacchetto di aiuti da 70 milioni di euro per agricoltura e pesca, come comunicato nel pomeriggio dal ministro Francesco Lollobrigida. Di questi, 60 milioni sono destinati alle imprese agricole, con un contributo a fondo perduto pari al 20 per cento delle spese per carburante sostenute dal 1° giugno al 15 ottobre 2026, fino a un massimo di 45 centesimi al litro. Gli altri 10 milioni sono riservati alla pesca, con un contributo del 10 per cento sulle spese sostenute nello stesso periodo. Per gli aiuti all’agricoltura, affidati alla gestione di Agea, modalità e termini di presentazione della documentazione saranno definiti entro cinque giorni dall’entrata in vigore del decreto, con pagamenti previsti entro i successivi trenta giorni.