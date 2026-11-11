Primo piano Catania-Siracusa, chiusure notturne in autostrada e restringimenti sulla Ss 114 fino al 27 novembre di

AUGUSTA – Chiusure notturne sull’autostrada Catania-Siracusa e restringimenti di carreggiata sulla strada statale 114 “Orientale sicula”. Sono due gli interventi annunciati da Anas, che da domani interesseranno distinti tratti del più importante collegamento stradale tra le province di Catania e Siracusa.

Il primo riguarda il tratto autostradale tra Catania e Augusta, dove saranno installati nuovi sistemi di ventilazione delle gallerie (vedi foto di repertorio in copertina), con chiusure alternate nelle due direzioni di marcia, esclusivamente nelle ore notturne. Il secondo interessa invece il tratto siracusano della statale 114, tra Augusta e Siracusa, dove da giovedì 12 novembre saranno attivati restringimenti temporanei delle carreggiate per il completamento dell’installazione delle barriere di sicurezza.

Autostrada Catania-Siracusa: le chiusure dal 16 al 27 novembre

Le chiusure autostradali sono previste nella fascia oraria dalle 22 alle 6 del giorno successivo, secondo due distinti periodi:

Da lunedì 16 a venerdì 20 novembre, in direzione Catania: chiusura del tratto compreso tra lo svincolo di Augusta e quello della Zona industriale di Catania, comprese le rampe dello svincolo di Lentini in direzione Catania.

novembre, in chiusura del tratto compreso tra lo svincolo di Augusta e quello della Zona industriale di Catania, comprese le rampe dello svincolo di Lentini in direzione Catania. Da lunedì 23 a venerdì 27 novembre, in direzione Siracusa: chiusura del tratto compreso tra lo svincolo della Zona industriale Nord e quello di Augusta, comprese le rampe dello svincolo di Lentini in direzione Siracusa.

Le limitazioni si rendono necessarie per consentire l’installazione dei nuovi sistemi di ventilazione delle gallerie, nell’ambito del programma di ammodernamento e potenziamento degli impianti tecnologici dell’infrastruttura.

Durante le chiusure, la circolazione sarà deviata su percorsi alternativi segnalati, che interesseranno principalmente la statale 114 “Orientale sicula”, con collegamenti alla Tangenziale di Catania.

Anas precisa che la programmazione esclusivamente notturna è stata adottata per “consentire lo svolgimento delle lavorazioni in condizioni di sicurezza e limitare i disagi alla circolazione“.

Statale 114 tra Augusta e Siracusa: restringimenti dal 12 al 27 novembre

Il secondo intervento riguarda alcuni tratti della statale 114 “Orientale sicula” in provincia di Siracusa, dove sono previsti lavori per il completamento e il potenziamento delle barriere di sicurezza.

Le limitazioni saranno in vigore dalle ore 6 di giovedì 12 novembre fino alle ore 17 di venerdì 27 novembre e interesseranno tre distinti segmenti stradali:

Dal km 139,206 al km 140,156: restringimento della carreggiata destra;

restringimento della carreggiata destra; Dal km 140,919 al km 141,869: restringimento della carreggiata sinistra;

restringimento della carreggiata sinistra; Dal km 143,027 al km 143,977: restringimento della carreggiata destra.

A differenza di quanto previsto sul tratto autostradale, non sono annunciate chiusure complete della statale: il transito sarà garantito attraverso le corsie disponibili, con restringimenti e parzializzazioni in corrispondenza dei cantieri.

Nelle aree interessate dai lavori saranno inoltre istituiti il limite massimo di velocità di 60 km/h e il divieto di sorpasso.

Anas invita gli automobilisti a programmare gli spostamenti, prestare attenzione alla segnaletica temporanea e moderare la velocità in prossimità dei cantieri. Entrambi gli interventi, distinti per localizzazione e tipologia ma che interesseranno tuttavia lo stesso asse di collegamento, secondo quanto comunicato dalla società sono finalizzati al miglioramento degli standard di sicurezza dell’infrastruttura.