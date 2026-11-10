Primo piano Centrodestra, Di Mare (Lega) lancia l’appello all’unità in provincia: “Sediamoci adesso, basta protagonismi” di

AUGUSTA – “Ben venga il tavolo provinciale, ma sediamoci adesso, senza aspettare che siano le elezioni a imporci di trovare un accordo“. È l’appello all’unità del centrodestra siracusano lanciato dal sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, nel suo primo intervento sulla situazione politica provinciale nella nuova veste di commissario della Lega Italia federale, incarico assunto ufficialmente sabato 7 novembre.

Un intervento che arriva nel pieno dello scontro a distanza tra il deputato nazionale di Fratelli d’Italia Luca Cannata, leader provinciale dei meloniani, e il commissario provinciale di Mpa-Grande Sicilia Enzo Vinciullo, mentre a Siracusa si avvicina la discussione della mozione di sfiducia al sindaco Francesco Italia, fissata in Consiglio comunale per il prossimo 18 novembre.

A innescare l’ultimo confronto è stato il commissariamento della Srr Ato Siracusa Provincia, la società consortile per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti, disposto dalla Regione il 12 ottobre scorso. Cannata ha chiamato in causa le responsabilità politiche del sindaco Italia e del deputato regionale Peppe Carta, esponente di Grande Sicilia, parlando di “autocommissariamento” e chiedendo chiarezza sul futuro affidamento del servizio rifiuti, dal valore stimato di circa 160 milioni di euro.

Vinciullo ha replicato contestando la ricostruzione politica del parlamentare di Fdi, richiamando le segnalazioni di possibili incompatibilità nel consiglio di amministrazione della Srr e il precedente ruolo dello stesso Cannata, quando era sindaco di Avola, nel sistema d’ambito. Soprattutto, ha denunciato i continui attacchi pubblici tra forze della stessa coalizione, chiedendo ufficialmente la convocazione di un tavolo provinciale del centrodestra in vista delle prossime elezioni amministrative e menzionando Avola, Noto e la stessa Siracusa.

A raccogliere per primo l’invito, nel pomeriggio, è stato Peppe Germano, vicecoordinatore regionale e leader provinciale di Noi moderati, che ha rivolto un appello a Lega, Grande Sicilia, Forza Italia, Fratelli d’Italia e alle altre componenti del centrodestra nazionale. Germano ha chiesto di superare le contrapposizioni personali, ma anche di affrontare gli assetti amministrativi locali: dopo l’avvio del tavolo provinciale, ha auspicato una “ricomposizione delle giunte nei Comuni amministrati dal centrodestra“, coinvolgendo le forze attualmente escluse dalle maggioranze, e una riflessione sulle “giunte spurie” presenti nel territorio. “Non possiamo chiedere unità in vista delle elezioni e continuare a mantenere, nei territori, assetti politici contraddittori“, ha sottolineato.

È in questo contesto che interviene Di Mare, fresco di nomina alla guida provinciale della Lega. Il suo richiamo assume un particolare significato politico anche alla luce delle vicende augustane. Rieletto sindaco per il secondo mandato nel maggio scorso, amministra con una coalizione che comprende esponenti di Forza Italia, Lega e Mpa-Grande Sicilia, ma non Fratelli d’Italia. Proprio con il partito di Giorgia Meloni si erano consumate diverse frizioni tra le elezioni provinciali del 2025 e le amministrative del 2026, culminate nella mancata concessione del simbolo di Fdi alla coalizione del sindaco uscente.

“L’unità del centrodestra è un valore irrinunciabile, che abbiamo il dovere di difendere e rafforzare – afferma Di Mare – Le divisioni non portano da nessuna parte e rischiano soltanto di indebolire un progetto politico che deve mettere al centro le esigenze dei cittadini e il futuro dei nostri territori. È il momento della moderazione, del dialogo e della responsabilità, non dei protagonismi“.

Il neo commissario provinciale della Lega invita a recuperare “collegialità” e “rispetto reciproco“, senza trasformare ogni divergenza in uno scontro pubblico. “Nessuno può pensare di costruire da solo il futuro del centrodestra“, osserva, sollecitando un confronto immediato tra le componenti della coalizione. L’unità, per Di Mare, “non può essere soltanto una necessità elettorale” ma deve diventare “un metodo di lavoro quotidiano, fondato sulla collegialità e sulla condivisione delle scelte“. Da qui l’invito conclusivo ad “abbassare i toni, superare le divisioni e tornare a confrontarci attorno a un tavolo“.

La distanza tra le posizioni, tuttavia, rimane evidente. Nel frattempo, Cannata ha infatti rilanciato lo scontro con Vinciullo, respingendo l’ipotesi di un confronto con Grande Sicilia finché il movimento continuerà a sostenere l’amministrazione Italia a Siracusa. “Finché Grande Sicilia sosterrà Italia, nessun tavolo con loro“, ha dichiarato il parlamentare di Fratelli d’Italia, indicando nella mozione di sfiducia del 18 novembre lo “spartiacque” politico. In quella seduta il Consiglio comunale sarà chiamato a pronunciarsi sulla mozione sottoscritta da quattordici consiglieri di opposizione, per la cui approvazione occorrono almeno venti voti favorevoli.

Il confronto sul centrodestra provinciale si intreccia così con gli equilibri amministrativi del capoluogo. Da un lato la richiesta di ricostruire un percorso comune, avanzata da Vinciullo e sostenuta dagli appelli di Germano e Di Mare; dall’altro la posizione di Cannata, che subordina il confronto con Grande Sicilia alla cessazione del sostegno politico all’amministrazione Italia.

Per Di Mare, appena insediatosi alla guida provinciale della Lega dopo la rottura con Fratelli d’Italia, si tratta dunque di un primo banco di prova nei rapporti con gli alleati: promuovere la ricomposizione di una coalizione nella quale restano aperte divergenze non soltanto sui futuri appuntamenti elettorali, ma anche sulle maggioranze che governano i Comuni della provincia.

(Nella foto di repertorio in copertina: Giuseppe Di Mare)