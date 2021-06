Hobby & Hi-Tech Chi vincerà il campionato europeo di calcio 2021? di

Quale sarà la nazionale di calcio che si aggiudicherà la finale di questa edizione del campionato europeo?

Dando un’occhiata alle quote, statistiche e pronostici di questa competizione è facile intuire come le super favorite siano Francia, Inghilterra, Belgio, Germania e Spagna. Un dato che paradossalmente torna “utile” per le speranze degli Azzurri di Roberto Mancini. Ogni volta che la Nazionale italiana è stata data come favorita per la vittoria finale, tra Europei e campionati del Mondo, immancabilmente c’è stato un problema. Al contrario, quando è partita da una posizione di svantaggio, le cose sono andate decisamente meglio.

Gli Azzurri di Mancini alla ricerca di un Europeo perfetto come quello del 2012

Da un punto di vista statistico bisogna ricordare come durante le passate edizioni la Nazionale sia arrivata in finale due volte nelle ultime cinque edizioni, in particolare l’ultima nel 2012 quando alla guida della squadra c’era il CT Cesare Prandelli. Naturalmente nove anni dopo sono cambiate molte cose, a partire dai giocatori presenti in quella finale, persa contro una Spagna nettamente superiore. In questi anni il movimento del calcio è cambiato radicalmente, ma qualche elemento di continuità rimane, specialmente rispetto all’edizione di cinque anni fa svolta in Francia, con la prima vittoria per la nazionale portoghese di Cristiano Ronaldo. Il Portogallo aveva clamorosamente perso l’edizione del 2004 vinto dalla Grecia, contro ogni pronostico e previsione in termini di quote calcio da parte dei bookmaker. Bookmaker che anche per questa edizione puntano su Belgio, Inghilterra, Olanda, Portogallo, ma non sulla Croazia, sulla Svizzera o sulla Polonia. Eppure a parte le teste di serie, uscite bene dalla prima edizione di Nations League, c’è sicuramente una selezione, tra le 24 partecipanti, che sarà la rivelazione del torneo.

Un Europeo interessante, sotto il profilo del ranking e dei risultati che vedremo in campo

Rivelazione potrebbe essere ancora la Turchia, nonostante la sconfitta all’esordio nel girone A proprio dall’Italia, oppure potrebbero essere la Russia, la Scozia o la Macedonia del Nord, per restare alle squadre che hanno steccato il debutto. Sono molte le squadre che possono vantare una buona rosa di effettivi. Il Belgio ha sicuramente un reparto offensivo di livello mondiale, come la Francia, mentre Spagna e Germania hanno tradizioni di gioco talmente rodate e vincenti da avere sempre le carte in regola per arrivare in fondo all’Europeo.

Resta però da dire del gruppo azzurro guidato con una certa autorevolezza dal CT Roberto Mancini. Un tecnico che ha dimostrato finora di saper applicare una visione di gioco internazionale, rispetto alle caratteristiche tipiche del calcio italiano. Potrebbe essere un punto a favore offrire un calcio propositivo, lontano dalla tradizione che ci ha resi importanti e famosi a livello mondiale? Il battesimo perfetto nella fase a gironi fa propendere per una risposta affermativa purché il gruppo resti concentrato, unito e con il coltello tra i i denti. Oltre alla ostica ma già battuta Turchia, resta da dire e bene anche della Svizzera, nazionale che in questi anni ha scalato le classifiche di ranking, partecipando spesso a Mondiali e campionati europei. Lo stesso può dirsi per il Galles che propone un’idea di calcio attuale e concisa, con un paio di giocatori di assoluto livello.

A parte che sull’Italia e il girone A, i fari sono puntati sul gruppo F che vede contrapposte Ungheria, Germania, Francia e Portogallo. Almeno una di queste formazioni aspira ad arrivare alla finale di Wembley del prossimo 11 luglio 2021 e ovviamente non c’è spazio per tutte.