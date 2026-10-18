Primo piano Concorso “Nicholas Green”, premi per tre scuole di Augusta di

AUGUSTA – Tre dei nove riconoscimenti assegnati nella provincia di Siracusa nell’ambito del concorso regionale “Nicholas Green”, per l’anno scolastico 2025/2026, sono andati a studenti delle scuole di Augusta. A distinguersi sono stati Luisa Caramagno dell’Istituto superiore “Arangio Ruiz”, Chiara Valenti del Liceo “Megara” e la classe 3ª B della scuola media del 4° Istituto comprensivo “Costa”.

La cerimonia provinciale di premiazione si è svolta nei giorni scorsi nell’aula magna del Liceo scientifico “Orso Mario Corbino” di Siracusa, alla presenza della dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Luisa Giliberto. Il concorso, bandito dall’Assessorato regionale dell’Istruzione, prevede nove premi per ciascuna provincia siciliana, suddivisi equamente tra scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado, con l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni alla solidarietà e alla donazione degli organi.

Luisa Caramagno, della 4ª classe del Liceo scientifico delle Scienze applicate quadriennale del “Ruiz“, si è aggiudicata il premio nella sezione dedicata ai racconti per le scuole superiori con l’elaborato La rinascita – Un cuore per due. Il testo affronta il tema della donazione degli organi attraverso una riflessione sul valore della vita, dell’altruismo e della possibilità di rinascita offerta a chi riceve un trapianto. La studentessa è stata accompagnata alla cerimonia dalla docente di Lettere Giusy Panessidi (vedi collage di copertina, foto a sinistra). “Siamo orgogliosi del risultato raggiunto da Luisa Caramagno – ha dichiarato la dirigente scolastica del “Ruiz”, Maria Concetta Castorina – Attraverso le parole del suo racconto, la nostra studentessa ha saputo dare voce a sentimenti e valori di grande sensibilità, dimostrando come la scuola sia il luogo primario per educare all’empatia, all’altruismo e alla responsabilità sociale“.

Per il Liceo “Megara”, il riconoscimento è andato a Chiara Valenti, della classe 5ªA dell’indirizzo Linguistico nell’anno scolastico di riferimento, premiata tra gli studenti delle scuole superiori con l’elaborato grafico La Rinascita, un’opera dal valore simbolico dedicata alla cultura del dono. La studentessa, terza classificata nella categoria delle scuole superiori, ha partecipato alla cerimonia accompagnata dalle docenti di Lettere Nicoletta Privitera e Floriana Solano (vedi collage di copertina, foto al centro). Alla giovane sono giunte le congratulazioni della dirigente scolastica Fabrizia Ferrante e dell’intera comunità del liceo.

Un ulteriore riconoscimento è stato conquistato dal 4° Istituto comprensivo “Domenico Costa”, vincitore nella sezione dedicata agli elaborati video per la scuola secondaria di primo grado. A ottenere il premio è stata la classe 3ªB, con il filmato intitolato Chi aspetta un organo… non aspetta altro!, realizzato dagli alunni Antonio Bona, Sofia Bottari, Ludovica Farina, Vittoria Lombardo, Andrea Giuliana Sicuso, Stefano Sorbera e Chiara Tringali. Il lavoro è stato sviluppato sotto la guida della docente di Lettere Maria Luisa Catalano, coadiuvata dalla docente Elisa Salafrica. A ritirare il riconoscimento è stata la dirigente scolastica Valentina Lombardo (vedi collage di copertina, foto a destra), che si è congratulata con gli alunni per la sensibilità, l’empatia e il senso civico espressi attraverso il linguaggio audiovisivo.

La cerimonia a Siracusa, ospitata dalla dirigente del “Corbino” Valentina Grande, ha riunito rappresentanti delle istituzioni civili, militari e religiose, della Prefettura, delle Forze dell’ordine e della Curia, oltre alla referente dell’Ufficio scolastico regionale per il concorso, Silvia Strano. Per il Comune di Augusta è intervenuta l’assessore Rosanna Firrincieli.

Tra le protagoniste della manifestazione anche la presidente regionale dell’Aido (Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule), l’avvocata augustana Silviarita Feccia, e la presidente provinciale Maria Concetta Sambasile, che hanno partecipato alla consegna dei riconoscimenti e illustrato le finalità dell’associazione nella promozione della donazione volontaria, gratuita e anonima degli organi e dei tessuti dopo la morte. Particolarmente significative sono state le testimonianze di due persone che hanno ricevuto un trapianto, portando all’attenzione degli studenti la concreta esperienza di chi ha potuto continuare a vivere grazie alla generosità di un donatore.

Il premio ricorda Nicholas Green, il bambino statunitense di sette anni colpito mortalmente durante un tentativo di rapina il 29 settembre 1994, mentre viaggiava con la famiglia sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria, diretto in Sicilia. Il piccolo morì il successivo 1° ottobre al Policlinico di Messina. I genitori, Reginald e Margaret Green, autorizzarono la donazione degli organi e delle cornee: una decisione che consentì di salvare la vita a cinque persone, tre adolescenti e due adulti, e di restituire la vista ad altri due riceventi. Quel gesto, destinato a segnare profondamente l’opinione pubblica italiana, contribuì alla diffusione della cultura della donazione degli organi. In Sicilia, già nel 1995, venne istituito il premio scolastico intitolato alla memoria del bambino, che continua a rappresentare un’occasione di educazione alla solidarietà e alla responsabilità individuale e collettiva.